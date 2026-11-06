El mercado de fichajes de enero se acerca en el Viejo Continente. Diferentes entidades del fútbol suramericano esperan poder retener su talento como mínimo hasta la llegada del mes de junio. A lo largo de las últimas horas y por España aseguran que el Atlético de Madrid se suma al interés que existe desde la Fiorentina por incorporar al guardameta de 22 años Santiago Beltrán. El joven arquero de River Plate ha vuelto a ser llamado por Lionel Scaloni para el parón de selecciones.

El Diario AS sentencia que el Atlético de Madrid ya se encuentra pensando en la era post-Jan Oblak. Hablamos del arquero de los colchoneros desde la salida de Thibaut Courtois en el año 2014. También de uno de los capitanes de Diego Pablo Simeone que a sus 33 años termina contrato en el año 2028. El nombre de Santiago Beltrán gusta por sus cualidades pensando en el momento donde haya que cambiar de guardián del arco en la capital española.

Señalan los medios españoles que el Atlético de Madrid ve con buenos ojos el desempeño del joven arquero de River. También que el final de su contrato en el año 2027 y una cláusula de apenas 25 millones de euros encaja perfectamente con las finanzas del equipo. Repetimos que la Fiorentina también ya se encuentra siguiendo de cerca su desempeño en un fútbol suramericano donde el hecho de que este además cuente con nacionalidad italiana le permitiría no ocupar plaza de extracomunitario. Es un punto vital a la hora de entender qué puede ocurrir con su futuro.

Recordemos que el Atlético de Madrid ya se viene moviendo alrededor de la era post Oblak. El fichaje de Juan Musso obedece al deseo de tener un reemplazante de peso en caso de que el reemplazante del guardameta esloveno no se pueda acomodar rápidamente al Atlético de Madrid. El tiempo dirá si puede ser Santiago Beltrán, pero ahora mismo ya hay seguimientos alrededor de su figura en Buenos Aires.

Atlético ya piensa en el heredero de Oblak: GETTY

Hablamos de una operación que va más allá de la figura de Diego Pablo Simeone. El argentino termina contrato en el Atlético de Madrid en junio del año 2027 y todavía no existe una medida definitiva en relación a su posible renovación. A la espera de lo que ocurra con el Cholo, Santiago Beltrán continúa sumando interesados en el Viejo Continente. La Fiorentina y los colchoneros parecen ser los que más cerca siguen su futuro.

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