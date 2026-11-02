Mientras Gonzalo Montiel gana 1.1 millones en River, el salario de Álvaro Montero en Boca

Contraste de billeteras tras el Superclásico. Descubre la marcada diferencia salarial entre Gonzalo Montiel en River y Álvaro Montero en Boca.

Boca Juniors y River Plate disputaron la edición número 267 del súperclásico del fútbol argentino y dos de los protagonistas del partido fueron Álvaro Montero y Gonzalo Montiel, así que no hubo un mejor momento para comparar sus salarios en Argentina.

Y no precisamente dieron de qué hablar por lo que hicieron en la cancha. River perdía 1-0 con Boca y jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta cuando Montiel le tiró una plancha a Lautaro Blanco, pero no lo conectó de lleno. A pesar de esto, el lateral vio la tarjeta roja.

Luego de decirle de todo menos consejos al árbitro Nicolás Ramírez, Gonzalo Montiel empezó a decirles a los hinchas de Boca Juniors que él le había dado la vuelta por la final que ganaron con River Plate en la Copa Libertadores 2018. Álvaro Montero se dio cuenta de eso y se burló de la expulsión del defensor diciéndole adiós con la mano levantada.

La impensada diferencia de salarios entre Gonzalo Montiel y Álvaro Montero

Gonzalo Montiel y Álvaro Montero. (Foto: Getty)

La diferencia es de más de 520.000 dólares. Mientras el portal experto ‘Salary Sport’ le repota un salario anual a Gonzalo Montiel en River de 1.1 millones de dólares, el mismo medio tiene publicado que Montero gana 570.000 dólares al año en Boca.

¿Quién vale más en el mercado, Montero o Montiel?

Aquí vuelve a ganar el lateral derecho de River Plate. El portal ‘Transfermarkt’ dictó setencia y tiene a Gonzalo Montiel avaluado en 4.5 millones de euros. ¿Y a Álvaro Montero? Al arquero de la Selección Colombia le tiene un valor de 2.5 millones de euros.

Publicidad

Encuesta¿Quién gana más dinero en su equipo? ¿Quién gana más dinero en su equipo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis