Antes de la despedida de Messi, España le igualó un récord mundial a la Selección Argentina

La victoria de La Roja ante Croacia le da a España una marca que solo tenía Argentina de la mano de Messi. Pasó antes de la despedida.

Jornada histórica para el fútbol internacional y no solamente por el retiro de Lionel Andrés Messi. Horas antes de la jornada más que emotiva que se viviría en el Estadio Monumental de River Plate, España le igualó un récord a la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Todo ello mientras consigue la racha de imbatibilidad más grande de todos los tiempos junto a Brasil.

Gracias a la primera victoria de su historia frente a Croacia como visitante, España no solamente llegó a 42 partidos sin conocer la derrota. También se convierte en la primera selección junto con Argentina que gana los primeros cuatro partidos después de coronarse campeona del mundo. Dos triunfos frente a los balcánicos, así como las victorias frente a Inglaterra y la República Checa, igualan lo hecho por el equipo de Scaloni tras Qatar 2022.

En aquel entonces la Selección Argentina derrotó a selecciones como Panamá, Curazao, Australia e Indonesia. Todo ello en contextos de partidos amistosos muy distintos a los que tiene España en este momento por la Nations League. Son las únicas selecciones que después de consagrarse campeonas del mayor torneo de la FIFA consiguen cuatro triunfos de manera consecutiva.

España lo hizo después de ganar por primera vez en su historia en suelo croata. El equipo europeo ya llega a 42 partidos sin conocer la derrota con 33 victorias y 9 empates entre 2023 y 2026. Iguala la histórica seguidilla de Brasil, que entre 1993 y 1997 alcanzó dicho número con 34 triunfos y 8 igualdades. El equipo de Luis De La Fuente sigue dando pasos al frente para convertirse en una de las selecciones más históricas del siglo XXI.

España ya está en la próxima ronda de la Nations League: GETTY

Y los dos récords de España se dieron en la previa de la despedida de Messi. Una donde el argentino tuvo su último baile con la selección de su vida y donde igualmente negó cualquier tipo de teoría conspirativa alrededor de la última edición de la Copa del Mundo. En noviembre veremos si La Roja puede superar los registros de Argentina en cuanto a racha de victorias consecutivas se refiere después de consagrarse campeona mundial.

Publicidad

Argentina, uno de los 4 países donde nunca ganó España

España tenía una deuda por territorio croata. Los goles de Mikel Merino valieron para ganar por primera vez en territorio balcánico. En este momento España solamente no sabe lo que es ganar en partidos de selecciones por territorios como Países Bajos, Suecia, Serbia y Argentina. La Albiceleste es uno de sus principales verdugos.

Los partidos entre España y Argentina por territorio sudamericano se han saldado con un empate y 3 victorias para el equipo de la CONMEBOL. La última vez que se dio este compromiso en territorio albiceleste fue en la victoria por 4 a 1 después del Mundial del 2010. En aquella jornada Messi marcaría y se daría una de las mayores exhibiciones que recibiría aquella generación dorada de La Roja.

Datos claves

España alcanzó 42 partidos invicta e igualó el récord histórico de Brasil.

alcanzó e igualó el récord histórico de Brasil. España ganó cuatro partidos seguidos tras consagrarse campeona, igualando a Argentina .

ganó cuatro partidos seguidos tras consagrarse campeona, igualando a . Mikel Merino anotó en la primera victoria histórica de España en suelo croata.