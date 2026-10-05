Solo tres jugadores superan el invicto de Messi en el Monumental

Dos brasileros y un francés aparecen delante de La Pulga antes de su último baile en el Monumental. Messi se prepara para el adiós.

Toda Argentina espera por una jornada del 6 de octubre que será emotiva en todos los sentidos. Benín en el estadio Monumental marcará el final de la era de Lionel Messi al frente del combinado Albiceleste. Hasta el momento, el futbolista nunca ha perdido en la cancha de River Plate y solamente tres jugadores acumulan una mayor racha de partidos sin conocer la derrota en un solo estadio en el mundo de selecciones. La Pulga buscará alargar su invicto hasta las 29 batallas.

De momento, Messi suma 22 victorias y 6 empates en el estadio Monumental de River Plate. Curiosamente, la última derrota de Argentina en dicha cancha se dio en el 0-2 ante Ecuador en 2015, donde justamente Lionel se encontraba lesionado. No hizo parte de un partido que marcó hasta la fecha la última caída del combinado Albiceleste en la cancha que mejor le viene a su estrella desde que comenzase su carrera en la selección mayor. Solo tres jugadores han vivido algo similar.

El primero por delante de Messi, según los datos oficiales, es Garrincha con Brasil. Se tiene como mínimo registro de un total de 35 partidos consecutivos donde el crack del siglo pasado no cayó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Dicho invicto coincidió igualmente con una de las mejores generaciones de todos los tiempos de la selección con más Copas del Mundo.

Delante de él aparecen dos mitos en todos los sentidos. Entre 1998 y 2006, Francia vivió un total de 39 partidos sin derrotas de Zinedine Zidane en el Stade de France. El recinto de la capital francesa se convirtió en el principal aliado de ZZ antes de que este terminara su carrera en el Olímpico de Berlín durante la final de la Copa del Mundo frente a Italia. Se quedó a pocos partidos de la mayor racha de imbatibilidad en un solo estadio para un futbolista cuando hablamos del fútbol de selecciones.

Zidane, Pelé y Garrincha, únicos que superan el invicto de Messi: GETTY

Quien manda en este sentido hasta la fecha no es otro que Pelé. Los datos oficiales hablan como mínimo de una racha de más de 40 partidos en el estadio Maracaná para el que, para muchos, supone el mejor futbolista de la historia de Brasil. Si bien hay discrepancias entre los historiadores alrededor de 10 encuentros amistosos, como mínimo se tiene ese número alrededor del invicto que acumuló Edson Arantes do Nascimento antes de su retiro. La Pulga se va como el cuarto de este ranking.

Publicidad

Scaloni confesó lo que más extrañará de Messi

“La sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Creo que eso es lo que me gustaría que la gente entienda. Lo que él transmite estando en un campo de fútbol, a todo el mundo, al rival, compañero, al hincha rival, al propio… Lo que él transmite no se lo vi a nadie y eso es lo que más vamos a extrañar”, analizaba el DT de la Albiceleste alrededor del último baile de su capitán.

Scaloni llenó de elogios a la Pulga, pero no negó que viene una época de vacío cuando hablemos del equipo. Se vienen meses de transición hasta dejar atrás una era dorada en todos los sentidos: “La Selección Argentina seguirá estando, lógicamente sin él no va a ser lo mismo, se extrañará esa sensación de lo que él transmite que no se lo he visto a nadie. Conozco jugadores, he jugado con grandes futbolistas, he enfrentado a grandes futbolistas, pero esa sensación que él transmite no se la he visto a nadie”.

Datos claves

Lionel Messi suma 28 partidos invicto con la Argentina en el estadio Monumental .

suma 28 partidos invicto con la Argentina en el estadio . Pelé , Zinedine Zidane y Garrincha son los únicos tres futbolistas que superan el récord de Messi .

, y son los únicos tres futbolistas que superan el récord de . Lionel Scaloni afirmó que lo que más extrañará de Lionel Messi es su presencia en cancha.