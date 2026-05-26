Messi, a solo dos asistencias de superar el récord de Pelé en la Copa del Mundo

Argentina respira ahora mismo después del comunicado oficial por parte del Inter Miami en relación a los problemas físicos de Lionel Andrés Messi. El rosarino no tendrá mayores inconvenientes para involucrarse en una defensa del título que arranca dentro de apenas algunas semanas por Estados Unidos. Además de buscar su segunda consagración, va por una de las principales marcas de Pelé en el certamen.

Hablar del brasileño es hablar de historia viva en la historia de las Copas del Mundo. No solamente del único jugador que ha ganado tres ediciones distintas del certamen. También del máximo asistidor en la fase final de un torneo de la FIFA, donde Messi en este momento se encuentra únicamente a dos pases de gol de sus 10 asistencias. Los rivales en la fase de grupos prometen ocasiones de peso para intentar superar a Edson Arantes do Nascimento.

Las 8 asistencias de Messi en Mundiales se reparten de esta manera. Daría un pase de gol durante la fase de grupos de la edición del año 2006. Lo mismo ocurriría en Sudáfrica 2010 y antes de ser eliminado en cuartos por Alemania. En Brasil 2014 también le veríamos dar un pase de gol en una de sus dos mejores ediciones del torneo. En Rusia 2018 completaría dos asistencias a sus compañeros antes de conseguir tres en Qatar 2022.

Pelé es quien manda en esta estadística con 10. Todo esto entre las Copas del Mundo de 1958 y México 70. Es quien igualmente tiene más asistencias en una sola edición del torneo con los 6 pases de gol que daría en territorio norteamericano. Si bien Lionel no podrá igualar sus tres títulos de manera consecutiva salvo que juegue y venza en todo hasta el año 2030, ya tiene otra marca por delante para intentar superar a O Rei.

Messi dio 3 asistencias en Qatar 2022: GETTY

Recordemos que el argentino ya superó en goles al brasileño. Messi acumula hasta la fecha un total de 13 gritos sagrados. Pelé se quedó en 12 durante su paso por un torneo donde para muchos sigue siendo hasta la fecha el mejor futbolista que se haya visto en el certamen de la FIFA. Dentro de algunas semanas, y frente a rivales como Austria, Argelia o Jordania, Lionel podría superar su récord en cuanto a asistencias se refiere.

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Comunicado de Inter Miami por la lesión de Messi

Las palabras de Guillermo Hoyos ya no son el único punto de referencia que se tiene alrededor de las dolencias de Messi. El argentino dejó el encuentro ante Filadelfia en el minuto 72 por sobrecargas en su pierna que levantaron todas las alarmas en Argentina. En este momento, y como se ha publicado en BOLAVIP, podemos confirmar que no hay nada que temer en relación a su presencia en el Mundial.

“Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health… Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, dictan las líneas del comunicado. La Pulga no debería tener problemas para meterse en el Mundial.

Datos claves

El argentino Lionel Messi se encuentra a dos pases de gol del récord histórico de Pelé.

se encuentra a dos pases de gol del récord histórico de Pelé. El astro brasileño Pelé lidera la estadística histórica con un total de 10 asistencias.

lidera la estadística histórica con un total de 10 asistencias. El club Inter Miami confirmó que Messi solo padece una sobrecarga por fatiga muscular.