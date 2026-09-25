Messi tendrá la cuarta despedida de una Selección con más público de la historia

Argentina se prepara para uno de los días más emotivos y difíciles de digerir de sus últimos 20 años. Lentamente se acerca el 6 de octubre, así como el momento donde Lionel Andrés Messi disputará su último partido con la Selección frente a Benín. Se espera por más de 80.000 personas en el Estadio Monumental de River Plate para dicha jornada. Solamente 3 despedidas de otros cracks de sus respectivas naciones tuvieron mayor aglutinación de público.

La despedida de Messi será la cuarta con más público de toda la historia de este deporte en cuanto al panorama de selecciones se refiere. El puesto número uno le pertenece a Pelé con Brasil. En el año 1971 se dio su partido de despedida frente a Yugoslavia en el Maracaná por un amistoso con más de 140.000 espectadores en las gradas. Era otro fútbol, otros estadios y por ende otros números en cuanto a los recintos deportivos se refiere.

Dos años más tarde llegaría la despedida de Garrincha también en el Maracaná. Brasil se enfrentaría a un combinado del resto del mundo frente a más de 130.000 almas. Otro ídolo de una generación imborrable de brasileños y nuevamente un contexto donde la repartición de entradas del mítico estadio de Río de Janeiro sirvió para firmar una jornada histórica en cuanto a asistencia de público se refiere.

La tercera despedida de la que más registro público se tiene a lo largo de todos los tiempos nos lleva al mismo destino. Nuevamente el estadio Maracaná en Río de Janeiro vivió en 1985 la despedida de Zico. El que para muchos fue el mejor futbolista en la historia del Flamengo se despedía frente a otro combinado del resto del mundo y en medio del homenaje local. Si los pronósticos de venta de entradas de la despedida de Messi se mantienen, son las únicas que le superarían en cantidad de almas reunidas para decir adiós a una leyenda de este deporte.

El Monumental estará abarrotado para despedir a Messi:

Si miramos otras despedidas históricas encontraremos la de Franz Beckenbauer con Alemania en 1977 ante más de 77.000 espectadores en Stuttgart. También se encuentra la de Zinedine Zidane frente a Italia en la final de la Copa del Mundo del año 2006 frente a casi 70.000 en Berlín. Estos son los últimos grandes partidos de estrellas mundiales que reunieron a más aficionados en las tribunas desde que se tienen registros oficiales.

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Scaloni, feliz de darle a Messi una despedida en Argentina

“Creo que un jugador como él se merece esto. Personalmente, puse todo de mi parte porque quería estar en su despedida. Como no sé si estaré aquí más adelante, insistimos mucho para que él pudiera estar en este partido”, empezaba el entrenador de la selección argentina alrededor de lo que se vivirá el próximo 6 de octubre. Los homenajes se hacen en vida.

Lionel Scaloni festeja poder contar con el jugador en un momento tan delicado como el que vive. El fallecimiento de su padre marcó un antes y un después en su vida. Esperó que la jornada del 6 de octubre sirva para dar algo de cariño al mayor héroe de la albiceleste en el siglo XXI: “Sabíamos por todo lo que estaba pasando y, aun así, puso las ganas y el esfuerzo para querer venir y poder despedirse con su gente, con la gente que tanto lo quiere. Si hay que rendirle homenaje, hay que hacerlo en este momento. Con él, eso nunca se acabará, pero más adelante, la magia podría no ser la misma”.

Datos claves

Lionel Messi jugará su último partido con Argentina el próximo 6 de octubre .

jugará su último partido con Argentina el próximo . La despedida de Lionel Messi reunirá a más de 80.000 espectadores en el Monumental.

reunirá a más de en el Monumental. Pelé ostenta el récord de asistencia en una despedida con 140.000 personas en 1971.