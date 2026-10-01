Messi confirmó que viajará a España días después de retirarse de la Selección Argentina

El argentino confirmó su presencia para la entrega de un premio que se le dará en España. Será días después de dejar la Selección Argentina.

Lionel Messi se alista para un día especial en todos los sentidos. El argentino espera por un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de River Plate que pondrá fin a su etapa en la Albiceleste, pero ni mucho menos a todos sus compromisos fuera del campo. El 10 confirmó que viajará a España días después de retirarse del fútbol de selecciones.

Será su primer encuentro con el otro gran país de su vida, así como con quien fue su verdugo en la última final de la Copa del Mundo. Según confirmó la propia página de los Premios Princesa de Asturias, Messi estará presente en el acto del 23 de octubre en Oviedo. Es el momento donde se le premiará como una de las grandes figuras del deporte internacional.

Leo Messi será honrado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Bajo ese eslogan se convocó al argentino para una jornada donde se premia a personalidades que cambian la sociedad desde todo tipo de puntos de vista. El legado del zurdo, así como su positivo impacto en los jóvenes de todo el mundo, son algunos de los motivos de su nominación.

“El escritor Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras; la astronauta Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia; el profesor Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, y la cantante y escritora Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes, serán los premiados encargados de pronunciar discursos en la cuadragésima sexta edición de los galardones… El resto de los galardonados también ha confirmado su asistencia… Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes”, dicta la web del premio ahora mismo.

Messi volverá a España tas la final de la Copa del Mundo este mes: GETTY

Será la primera gran aparición pública de Messi tras su retiro. El premio es un galardón internacional otorgado en España para reconocer a las personas o entidades cuya trayectoria y dimensión social en el deporte se han convertido en un ejemplo. Había dudas con la presencia del jugador, quien recordemos que hace parte de un Inter Miami que el día 24 de octubre juega ante New York Red Bulls como visitante.

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