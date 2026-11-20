Muchos lo ven como el GOAT del Golf. Nunca ha negado su pasión por el fútbol de elite. No pone a Maradona o Pelé como el mejor de la historia.

La figura de Tiger Woods no pasa nunca desapercibida. A nivel deportivo hablamos de uno de los grandes atletas de todos los tiempos y de un ícono de masas que en Estados Unidos forjó su leyenda desde hace casi 30 años. A la hora de hablar de fútbol internacional nunca ha dudado sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

“Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol que he visto en mi vida. Hablan de Pelé o Maradona, pero yo creo que lo que hace Messi con la pelota es estúpido. La lleva pegada al pie y hace que los demás se equivoquen, lo que hace con su pie izquierdo… no sé, parece que los porteros son malos”, compartía en 2023 en una charla con PGA. Jamás ha negado su admiración por el deporte rey ni tampoco por el actual futbolista del Inter Miami.

Pero es que desde hace 15 años pueden encontrarse testimonios alrededor de su fascinación por el soccer. Fue elogioso con nombres como Maradona o Pelé en el pasado, pero siempre quiso remarcar la importancia de lo que han hecho los dos grandes GOAT de este siglo. Los ve como dos figuras absolutamente revolucionarias que sobrepasan su propia práctica deportiva como ocurre en su caso o en el de Michael Jordan.

“Lo que Messi y Cristiano Ronaldo están haciendo ahora en el fútbol es fenomenal… pero en dos formas distintas. Son dos formas distintas de hacerlo, ¿cierto? Y tienes a Michael Jordan cuando entró a la liga (NBA), él hizo las cosas completamente distintas a cualquier otra persona“, las reflexiones de Tiger Woods casi una década atrás a la hora de referirse tanto al portugués como al argentino.

Para Woods, Messi es el GOAT total del soccer: GETTY

Se lo ha visto incluso en los estadios de la MLS a Tiger Woods en estos años. La llegada de Lionel Andrés Messi para su figura fue más que importante producto de su fascinación por el soccer. El para muchos mejor jugador de golf de todos los tiempos siempre ha sido claro sobre quién le parece el auténtico GOAT en la práctica deportiva más seguida y famosa del planeta.

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