El Freestyle ha tenido un gran impacto en este año. Luego de un año afectado por la pandemia de Coronavirus, el 2021 tuvo de todo y es por eso que repasaremos los momentos más destacados de las batallas y las mejores competencias. Títulos, duelos que definieron mucho, exhibiciones, minutos y hechos históricos que quedarán guardado para siempre en la memoria de los fanáticos.

La mejor noticia que hemos tenido es el regreso del público, sobre todo en las competencias de fin de año como la Red Bull Internacional, y el comienzo de las ligas de FMS en toda habla hispana. Pero antes, se decidieron algunos torneos sin la presencia de la gente, pero con duelos que quedarán marcados en la historia del freestyle. También ciertos momentos específicos de las batallas se han destacado, al igual que algunos resultados sorprendentes. Todo esto y mucho más lo puedes ver a continuación.

Freestyle: mejores momentos del 2021

Basek consigue su segunda Red Bull Batalla Chile tras 13 años

A sus 34 años, Basek volvió a la Red Bull Batalla Chile con el objetivo de hacer historia en búsqueda de su segundo título. Tras derrotar a Askel, El Menor, JNO y a Jokker, logró lo impensado: el bicampeonato y el pasaje a una nueva Red Bull Internacional. Meritorio.

Klan logra la Red Bull Batalla Argentina en su último intento

Había prometido que sería su última Red Bull Batalla y eso pareció sacarle un peso de encima. Sacó a relucir su mejor freestyle y Klan emocionó a todos con su título nacional. Venció a G Sony, Mecha, Wolf y a Jaff para finalmente lograr el título que tanto buscó a lo largo de su carrera.

Jaze y su minutazo libre a Skill en FMS Perú

Uno de los mejores minutos de este año lo dio el campeón de FMS Perú. Jaze dio clases de skills al propio Skill para dejar frases como "¿Qué pasa Skill? Te llamas así y no haces skills, tu nombre es antónimo de lo que haces, que imbécil" o "Ves Skill, yo te disparo y es kiII, William Shakespeare, la familia Messi, le tienes envidia al Benzil, no llegas ni a Mini Espí - as. Mejor haz un poco más Skill!". Realmente, asombroso.

Gazir y la aparición de un perro en la Red Bull Internacional

Si hay un momento 'out of context' en este año, la aparición de un perro en la Red Bull Internacional debe serlo. Fue durante el minuto de Gazir en su duelo de primera ronda ante el mexicano RC. El can se metió en el escenario, pero lejos de querer interrumpir, el 'Niño Diabólico' metió una rima espectacular, que hasta se volvió Trending Topic en Twitter: "Se nos ha colado un perro, entonces soy Stephen Curry, el dueño de los Golden".

Stuart le gana a Papo por 11 puntos de batalla

La definición de la FMS Argentina de este año ha sido una de las más apretadas que se tenga memoria en toda la historia del freestyle. Papo hizo su trabajo al vencer a Cacha, lo que obligaba a Stuart a tener que ganar, pero Dtoke no se la puso para nada fácil, ya que le sacó una réplica. Al final, tanto Papo como Stuart terminaron igualados en puntos. Sin embargo, el santafesino terminó alzando la copa, ya que sumó 11 puntos de batalla más que el marplatense, totalmente igualado.

Minuto a sangre de Gazir a Tirpa en la final de la FMS Internacional

La FMS Internacional tuvo una final 100 por ciento española: al final, terminó ganando Gazir a Tirpa. Pero uno de los momentos más destacados fue el minuto a sangre de respuesta del 'Niño Diabólico'. Prácticamente, lo destruyó con rimas, pero la más gritada por el Estadio Vitalegre fue: "Jefe, y me llamó enano, me parece; eres más alto y tú creces, pero torres más altas han caído y hoy estamos a 11-S", precisamente en un nuevo aniversario de la caída de las Torres Gemelas. Animal.

Batalla épica entre Aczino y Marithea en la God Level

La reina y el rey del Freestyle de habla hispana tuvieron, probablemente, la mejor batalla del año. El nivel que demostraron los dos ambientaron una batalla que hizo delirar a todo México en la God Level. Además, fue tan igualada que necesitó de dos réplicas para que el mexicano salga triunfador, aunque tranquilamente la ganadora pudo haber sido la colombiana. Para aplaudir de pie.

La definición de la FMS España: Bnet vence a Gazir y es campeón

Y otra batalla para aplaudir de pie es la que protagonizaron Gazir y Bnet. Contexto: última fecha de la FMS España, Gazir era líder y con sólo llegar a la réplica se consagraba campeón, mientras que Bnet debía ganar directo para quitarle el título. Ambos lo dieron todo y quien triunfó fue éste último con la única posibilidad para salir campeón. Una actuación 'deluxe' del madrileño, quien tiempo después anunció su retiro.

Aczino, primer bicampeón de la Red Bull Internacional

La historia se escribió en Viña del Mar, Chile. La final de la Red Bull Internacional de este año daría al primer bicampeón: Azcino vs Skone, México vs España. Mauricio Hernández prevaleció y se alzó con el título por segunda vez, luego de su primera victoria conseguida en 2017. Aczino sigue demostrando por qué es una leyenda del freestyle y llama al debate sobre si es realmente el mejor de la historia.