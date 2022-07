Red Bull Batalla de los Gallos sigue con sus torneos clasificatorios a las finales nacionales de cada país. En esta ocasión, Argentina tuvo la Regional Cuyo, la última estipulada ante de la gran definición del próximo 22 de octubre. Cuatro MCs lograron la clasificación a la gran Final Nacional y uno de ellos se alzó con el título de campeón.

La Regional Cuyo, disputada en San Juan, tuvo un ganador bonaerense. Kusa fue el campeón de este torneo clasificatorio de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina, superando en la definición al local MRN. En tanto, Pelin y Nekro (ambos también de San Juan) terminaron en el tercer y cuarto lugar.

Estos cuatro MCs se clasificaron automáticamente a la gran Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2022. Kusa, MRN, Pelin y Nekro se convierten en los últimos clasificados por torneos clasificatorios en este país. De esta manera, ya hay 15 freestylers confirmados a la gran definición argentina y queda un último lugar, que se conocerá a través de la votación del público.

Kusa campeón en una Regional Cuyo con sorpresas

La Regional Cuyo de Red Bull Batalla Argentina 2022 tuvo varias sorpresas. Es que varios favoritos para el título y para la clasificación a la final nacional quedaron en el camino. Zaina y Katra, quienes actualmente están en FMS Argentina, y Sub, otro MC con largo historial en el under y con pasado también en FMS, quedaron eliminados en octavos de final, por lo que no estarán en la definición de octubre.

Zaina era el gran favorito a ser campeón por su gran nivel mostrado en esta temporada en FMS Argentina, e incluso con paso por FMS Internacional (perdió ante Aczino). Sin embargo, perdió ante Pelin. Katra, por su parte, también en FMS Argentina, cayó ante el campeón Kusa. Mientras que Sub fue superado por el local MRN en un bueno duelo de Cuyo (Mendoza vs. San Juan).

Otras buenas actuaciones en esta Regional Cuyo la dieron Draven, Blito, Stroop y Flama Rapper, quienes quedaron a la puerta de llegar a la Final Nacional, pero no pudieron ante los cuatro clasificados. Kusa se vio mejor que el resto y tras las sorpresas antes mencionadas, se perfiló como el favorito y, finalmente, como el gran campeón.

Resultados Regional Cuyo Red Bull Batalla Argentina 2022

Octavos de final

Draven venció a Othoes Wan

Pelin le ganó a Zaina

Stroop derrotó a Barto

Kusa venció a Katra

Flama Rapper le ganó a Gamma Betta

MRN derrotó a Sub

Blito venció a Pingui

Nekro le ganó a Vid

Cuartos de final

Pelin derrotó a Draven

Kusa venció a Stroop

MRN le ganó a Flama Rapper

Nekro derrotó a Blito

Semifinales

Kusa venció a Pelin

MRN le ganó a Nekro

Tercer puesto

Pelin derrotó a Nekro

Final

Kusa venció a MRN

Clasificados a Final Nacional Red Bull Batalla Argentina 2022

Klan (campeón 2021)

(campeón 2021) Jaff (subcampeón 2021)

(subcampeón 2021) MP (tercer puesto 2021)

(tercer puesto 2021) CTZ (campeón Regional Buenos Aires)

(campeón Regional Buenos Aires) Dybbuk (subcampeón Regional Buenos Aires)

(subcampeón Regional Buenos Aires) Jesse Pungaz (tercer puesto Regional Buenos Aires)

(tercer puesto Regional Buenos Aires) Ritter (cuarto puesto Regional Buenos Aires)

(cuarto puesto Regional Buenos Aires) Mecha (campeón Regional Córdoba)

(campeón Regional Córdoba) Exe (subcampeón Regional Córdoba)

(subcampeón Regional Córdoba) Barto (tercer puesto Regional Córdoba)

(tercer puesto Regional Córdoba) Naista (cuarto puesto Regional Córdoba)

(cuarto puesto Regional Córdoba) Kusa (campeón Regional Cuyo)

(campeón Regional Cuyo) MRN (subcampeón Regional Cuyo)

(subcampeón Regional Cuyo) Pelin (tercer puesto Regional Cuyo)

(tercer puesto Regional Cuyo) Nekro (cuarto puesto Regional Cuyo)

* El último clasificado a la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2022 se conocerá a través de la votación del público.