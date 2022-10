Mecha Maturin es el campeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina. Una competencia perfecta del cordobés y una batalla inolvidable en la definición ante una de las grandes promesas del under, CTZ.

Una de las grandes finales nacionales que se esperaba de la Red Bull Batalla de los Gallos es la Argentina. La escena de este país está en un gran momento, en pleno crecimiento, pero con mucha juventud y el evento de este domingo fue la gran demostración del porqué. Fueron 16 participantes, pero sólo uno se llevó el título de campeón y será el representante argentino en la Final Internacional. El cordobés Mecha fue el gran ganador y se logra el título más importante de su carrera en el freestyle.

Mecha Maturin (Thomas Nahuel Antonelli) conquistó su primera Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en su cuarta participación (había estado en las últimas tres ediciones y en 2020 había logrado el tercer puesto). Venía de clasificar siendo el campeón de la Regional de Córdoba y llegaba a este evento como el favorito, sobre todo por ya tener una carrera importante en el país y a nivel internacional. Y no defraudó.

En el camino del campeón nacional, tuvo que superar a cuatro freestylers con enorme futuro, pero de lo mejor de la escena del under. Primero, en octavos de final, venció a un Ritter, que hace de las técnicas un arte, pero que no pudo ante la contundencia del Maturin. En cuartos de final, Mecha tuvo que vencer a uno de sus amigos más cercanos, Naista, y lo hizo con dos minutos a sangre, prácticamente perfectos y a la manera de lo que puede hacer el nacido en Villa Carlos Paz. En las semifinales, no dejó dudas ante una de las grandes revelaciones del evento, Jesse Pungaz, incluso con momentos top del evento, sobre todo con un punch a la host Taty Santa Ana.

En la final, le tocó ante CTZ, que viene siendo una de las figuras más prometedoras del under, con una presencia reciente en FMS y que siente el freestyle de una manera tan fuerte, que no le importa ser el 'antihéroe' de la escena. En su camino a la definición, siendo debutante en una Final Nacional, venció a tres grandes freestylers como Jaff, Dybbuk y Larrix. Sin embargo, en la final, Mecha tuvo los mejores momentos, inclusive en el 4x4 libre donde Miloo Moya presentó la base con un beatbox, pero en el que el cordobés se robó todos los aplausos con su propio 'beatbox'. Y en los minutos libres, fueron punchlines a CTZ, que quedó a deber, sobre todo en el segundo minuto, más allá de algún buen pick, pero que no le alcanzó.

Al momento de la decisión del jurado, Mecha rompió en llanto al saberse campeón y ser rodeado por todos sus compañeros (rivales). La primera batalla de freestyle que vio fue una Red Bull y hoy se consagra en Argentina cumpliendo su sueño. Sus padres lo abrazaron en el escenario, luego de recibir el trofeo de campeón de manos de Klan, quien había conseguido el título en 2021.

Su consagración le dio el cierre a un evento, que nuevamente pone a la Argentina como uno de los epicentros del freestyle hispanoamericano. Juventud y energía al por mayor con todos los freestylers que pasaron por el escenario. Con grandes actuaciones de nombres como Jesse Pungaz, que terminó tercero y volverá el próximo año en busca del título; Larrix, quien ya es presente de la escena y lo demuestra en cada fecha de la FMS; y Exe, el bahiense, que se quedó en cuartos de final, pero que estuvo muy a la altura y si sigue por este camino, dará qué hablar el próximo año. Eso sin mencionar a nombres como Jaff, Barto, Ritter y MP, que no pudieron en octavos, pero que, sin dudas, con sus diferentes estilos, se han ganado al público.

El evento fue una fiesta total con los freestylers, pero también con un jurado 100 por ciento rapper y que no dejó polémicas: Klan; Dtoke, campeón internacional (2013) y uno de los dos (el otro es Tata) bicampeones nacionales (2013 y 2015); y Acru, uno de los máximos exponentes del rap argentino, y que hizo un show asombroso al final del evento para todo el Movistar Arena de Buenos Aires, que pone nuevamente al público argentino como uno de los mejores. Párrafo aparte para el trabajo de DJ Zone en los beats y para Renu Scarpati y Pluzito como presentadores en la transmisión oficial.

RESULTADOS DE LA FINAL NACIONAL DE RED BULL BATALLA ARGENTINA

OCTAVOS DE FINAL

Dybbuk le ganó a Barto tras réplica

CTZ venció a Jaff tras réplica

Exe derrotó a Nekro

Larrix le ganó a MP

Jesse Pungaz venció a Wolf tras réplica

Kusa derrotó a MRN

Naista le ganó a Pelín

Mecha venció a Ritter

CUARTOS DE FINAL

CTZ derrotó a Dybbuk tras réplica

Larrix le ganó a Exe

Jesse Pungaz venció a Kusa

Mecha derrotó a Ritter

SEMIFINALES

CTZ le ganó a Larrix

Mecha venció a Jesse Pungaz

TERCER PUESTO

Jesse Pungaz derrotó a Larrix

FINAL

Mecha le ganó a CTZ

* Mecha es el campeón de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina y es el representante del país para la Final Internacional. En tanto, clasifica directamente a la definición nacional de 2023 junto a CTZ (subcampeón) y Jesse Pungaz (tercer puesto).