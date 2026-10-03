Para noviembre: los nuevos convocados que tendría la Selección Colombia

La Selección Colombia va con todo a los amistosos de noviembre y ahora se darían nuevos convocados para esos partidos.

La Selección Colombia no pudo tener el mejor partido contra Paraguay y también empató con México en el primer amistoso de esta fecha FIFA. Por lo cual, el equipo de Néstor Lorenzo se prepara y tendrá algunos cambios en noviembre. Sobre todo la llegada de nuevos jugadores.

Los nuevos convocados que tendría Colombia

De cara a la siguiente fecha FIFA, se espera que la Selección Colombia finalmente recupere a jugadores como Luis Díaz y Jefferson Lerma. Ambos jugadores habían pedido no ser convocados para jugar esta larga fecha, para recuperarse físicamente.

Luis Díaz no estaba bien en el Bayern Múnich y por eso pidió estas semanas para descansar. Sin embargo, se espera que ya con este descanso el jugador esté listo para jugar en noviembre.

Colombia perdió contra Paraguay. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo la Selección Colombia solo se alista para jugar un partido más y será contra la Selección de Perú. Ese es el último encuentro de un equipo nacional que no viene con la mejor fecha FIFA, puesto que, todavía no sabe lo que es ganar.

Los posibles rivales de Colombia en el mes de noviembre

La Selección Colombia volverá a jugar contra Chile (rival confirmado). La ‘Roja’ será uno de los equipos que enfrentará Colombia en noviembre. Sin embargo, en las últimas horas también viene tomando fuerza la posibilidad de sumar a Ecuador como contrincante.

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