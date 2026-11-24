El Bayern Múnich pondría a Luis Díaz en una nueva posición al regresar de su lesión, el colombiano tendría que ser recurso en otro puesto.

La lesión de Harry Kane obligó al Bayern Múnich a buscar alternativas para su ataque y Luis Díaz aparece como una de las opciones. El delantero inglés estaría cerca de tres meses fuera de las canchas por una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo, por lo que podría regresar recién en marzo.

Según informó el periodista Raphael Honigstein en CBS Sports, el Bayern analiza utilizar a Luis Díaz en una posición más adelantada, como delantero centro. El colombiano ya conoce esa función, pues durante su etapa en Liverpool tuvo algunas actuaciones ahí.

La directiva alemana no tendría como prioridad acudir al mercado de invierno para buscar un reemplazo. Las malas experiencias con anteriores fichajes de enero, sumado a que normalmente los clubes no negocian sus estrellas en enero, llevarían al Bayern a buscar soluciones dentro de su propia plantilla.

Díaz ya demostró que puede desempeñarse en esa posición. Bajo las órdenes de Arne Slot, el colombiano sorprendió como atacante central frente al Bayer Leverkusen por la Champions League 2024, anotando tres goles.

Mientras el Bayern Múnich analiza cómo reorganizar su ataque, Luis Díaz también se acerca a su regreso a las canchas. El propio futbolista reconoció que todavía no tenía certeza sobre su disponibilidad para los próximos compromisos, tanto en Champions League frente al Lille como en Bundesliga ante Hamburgo.

¿Qué lesión tiene Luis Díaz?

El colombiano sufrió un pequeño desgarro en los isquiotibiales del muslo izquierdo el 21 de octubre de 2026 ante el Arsenal, pero ya está recuperado y cerca de volver a las canchas.

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"One idea which has been floated… is to play Luis Diaz through the middle." @honigstein reveals the plans behind the scenes at Bayern to cope with a serious injury to their superstar striker, Harry Kane 🤕 pic.twitter.com/COmKXm3nxP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 23, 2026