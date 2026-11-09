Sorpresa mundial: el gigante de Europa que por Luis Díaz en enero para sacarlo del Bayern Múnich

Un gigante de Europa se metió en la conversación para quedarse con el fichaje de Luis Díaz.

Este lunes 9 de noviembre de 2026 Europa y el mundo entero se despiertan con la noticia de bomba de que Luis Díaz nuevamente vuelve a interesar en el mercado a un grande de Europa. El extremo colombiano ya estuvo en el radar de Arabia en el mes de agosto y ahora un grade campeón de Champions vuelva por él.

De acuerdo a la información de DSports, Luis Díaz ahora pasó a ser un objetivo del Paris Saint Germain. El delantero colombiano encaja perfecto en los objetivos del club francés, porque el equipo se quedó sin Khvicha Kvaratskhelia, que se pierde toda la temporada.

Esa lesión del jugador georgiano abrió una puerta en el mercado de fichajes y una urgencia para el PSG. Necesitan un extremo de nivel que les permita competir como vienen haciendo en el primer semestre de 2027, donde se define todo.

Aunque Luis Díaz no lleva la mejor temporada, el colombiano ya demostró un gran nivel en el año anterior y eso es lo que lo tiene entre los mejores del mundo. En esta temporada viene sufriendo lesiones musculares que le han cortado ritmo.

Luis Díaz puede salir de Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

El mercado de enero promete ser movido para el PSG que no solo hará ofertas para quedarse con jugadores, sino que también el equipo francés deberá retener a figuras como William Pacho que suena para el FC Barcelona. Los monarcas de la Champions quieren llegar al tricampeonato.

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Los números de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz con Bayern Múnich solo ha jugado un total de 11 partidos en esta temporada. El delantero lleva 5 goles y ha dado 1 asistencia. Números bajos en comparativa a lo realizado en el año 2025, pero con grandes chances de volver a rendir así tras la lesión.

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