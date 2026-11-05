Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern Múnich, el salario de Camilo Durán en Celtic FC

Contraste abismal en Europa. Descubre la impactante diferencia entre el sueldo millonario de Luis Díaz y lo que gana Camilo Durán en Celtic.

Un jugador colombiano está dando de qué hablar en Europa por sus goles y no es Luis Díaz. Se trata de Camilo Durán, quien volvió a marcar un doblete con el Celtic FC, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que gana ‘Lucho’ en el Bayern Múnich.

Luis Díaz no pudo estar presente en la gran victoria del Bayern 0-2 contra el Atlético de Madrid por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27, ya que se encuentra en la última etapa de recuperación por la pequeña rotura fibrilar que sufrió en el isquiotibial de la pierna izquierda el 21 de octubre.

Con ‘Lucho’ Díaz ausente de la semana de competiciones en Europa, el turno para poner la bandera de Colombia en alto fue de Camilo Durán. El delantero colombiano solo necesitó de 29 minutos para anotar dos goles y ser la gran figura de la victoria 3-2 del Celtic FC al Besiktas por la cuarta fecha de la Europa League. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más dinero que el extremo del Bayern Múnich?

La diferencia abismal de salarios entre Luis Díaz y Camilo Durán

Luis Díaz y Camilo Durán. (Foto: Getty)

Mientras el portal ‘Capology’ reporta que Luis Díaz gana 14 millones de euros al año en el Bayern Múnich, ‘Salary Leaks’ tiene a Camilo Durán con un salario de 1.2 millones anuales en el Celtic FC. La diferencia es de 12.8 millones de euros.

Las palabras de Camilo Durán que lo dejan muy bien parado en Europa

A pesar de que el periodista quiso exaltarlo al preguntarle la sensación por ser el jugador que cambió el partido entre Celtic y Besiktas, Durán quedó bien parado respondiendo que no significaba nada porque “después de que entre en campo solo pensé en ayudar al equipo y eso fue lo que hice. Ahora, descansar y pensar en el próximo partido que todavía queda mucho por trabajar”.

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