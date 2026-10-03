¿Lo borra Lorenzo? El jugador puntuado de Colombia en la derrota contra Paraguay

Un jugador de la Selección Colombia quedó expuesto como uno de los peores puntuados en el partido ante Paraguay.

Todavía la derrota contra Paraguay trae estragos para la Selección Colombia, que no la pasa bien en esta fecha FIFA. Lorenzo ya avisó que el equipo vivirá un recambio de cara al Mundial 2030 y ahora es justamente una de las caras nuevas, de los más señalados.

Tras el partido ante Paraguay en las principales plataformas de análisis de fútbol, hubo un jugador de la Selección Colombia con el peor puntaje de todos. El futbolista fue señalado como el peor del equipo nacional en dicho encuentro y podría ser suplente en el siguiente partido.

El peor puntuado de la Selección Colombia

En el partido ante Paraguay, Álvaro Angulo Mosquera fue el jugador más cuestionado y el de más bajo nivel en la cancha, eso lo notó hasta el mismo Néstor Lorenzo que lo cambió al minuto 45. El jugador acabó con un puntaje de 5.5 de acuerdo a Flashcore.

Ángulo Mosquera el que tuvo el peor puntaje. (Foto: Captura de pantalla)

La Selección Colombia ahora solo tendrá un partido más y será contra la Selección de Perú en el último amistoso de esta fecha FIFA. Luego el equipo y Néstor Lorenzo tendrán que irse a “descansar” pensando en los partidos del mes de noviembre.

¿Cuándo es el partido de Colombia contra Perú?

La Selección Colombia volverá a jugar contra Perú este martes, 6 de octubre de 2026. El equipo ‘Cafetero’ saldrá a la cancha desde las 18H45, en lo que sería ya su último partido de esta gira.

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En síntesis: