Liga de Quito logró una apretada victoria contra Botafogo en la segunda jornada de la Copa Libertadores, y como entrenador estuvo Adrián Gabbarini quien otra vez fue tendencia por sus declaraciones. El ex portero argentino nuevamente habría lanzado una indirecta para Barcelona SC.

“Cuesta como les cuesta a todos los equipos. Hemos visto ayer, que otros equipos, por no nombrar a ninguno, no pudieron cerrar los partidos, cuesta como nos costó a nosotros cerrar este partido”, dijo Gabbarini quien figura como DT de Liga en estos partidos debido a que Josep Alcácer no tiene licencia CONMEBOL.

Muchos tomaron estas palabras como indirecta a Barcelona SC quienes hasta el minuto 90+5 ganaban a Talleres en el Monumental y en la última jugada del partido recibieron el gol del empate.

Sobre el cierre del 2023 el argentino Adrián Gabbarini fue viral en varias ocasiones debido a que en los festejos de LigaPro y Copa Sudamericana hacía cánticos o declaraciones en contra de Barcelona SC.

Barcelona SC tiene condicionado su traspaso a la siguiente ronda de Copa Libertadores mientras que los ‘albos’ sumaron sus tres primeros puntos y dependerá de lo que haga contra Junior en Colombia.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito ha sumado estos refuerzos de la temporada 2024 Miguel Parrales, el arquero Gonzalo Valle, Michael Estrada, Andrés Zanini, el volante Gabriel Villamil, Álex Arce y el extremo Luis Estupiñán.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2024

Barcelona SC por el momento ha confirmado las contrataciones de William Vargas, Dixon Arroyo, Mathias Suárez, Aníbal Chalá, Djorkaeff Reasco, Jhonnier Chalá, Joao Rojas, Brian Oyola, Nicolás Ramírez y Franklin Guerra.