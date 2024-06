El histórico jugador de la Selección de Ecuador, y para muchos el mejor en toda la historia, Álex Aguinaga cuestionó que se esté esperando a Kevin Rodríguez para la Copa América. Félix Sánchez reveló que lo convocó sin estar bien físicamente y que aún lo esperan.

El ex 10 de la Selección de Ecuador avisó que no se tiene que esperar a Kevin Rodríguez como que fuera Alberto Spencer, goleador histórico del fútbol sudamericano: “Está mal, no es Alberto Spencer, a Alberto yo lo espero, pero Kevin viene con una lesión de rodilla fuerte“, cuestionó la leyenda.

Por otro lado, Aguinaga también le hace un cuestionamiento al jugador, al ir en estas condiciones a una convocatoria: “Si no estamos para jugar, no estamos. A mí me pasó en el 97′, yo renuncié a ponerme la camiseta de la Selección en la Copa América de Bolivia porque no me sentía en condiciones físicas“, reveló en en el evento de LigaPro.

La situación de Kevin Rodríguez viene siendo la más cuestionada en la Selección de Ecuador. El delantero tricolor ha venido trabajando lejos del grupo y ya en el primer amistoso contra Argentina, se quedó fuera no solo del once titular, sino que no fue ni al banco de suplentes.

Kevin Rodríguez casi no ha jugado en este 2024. (Foto: GettyImages)

Asimismo, la Selección de Ecuador también llevó aparte de Kevin Rodríguez a dos delanteros que no vienen en un regular nivel goleador. Enner Valencia, apenas está saliendo de una lesión y llegaría a la Copa América sin problema, y el otro es Jordy Caicedo que no hace un gol de octubre del 2023.

¿Hasta cuándo la Selección de Ecuador puede cambiar a Kevin Rodríguez?

Si Kevin Rodríguez no se recupera a tiempo y finalmente el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador decide reemplazarlo, el equipo nacional tiene hasta 24 horas antes del debut para cambiarlo. Los principales nombres que asoman como alternativas para su reemplazo son Michael Estrada y Leonardo Campana.

Los números de Kevin Rodríguez en este 2024

En su primera temporada en Europa, Kevin Rodríguez alcanzó a sumar minutos en 29 partidos, entre todas las competencias. Sin embargo, se lesionó desde inicios de febrero y apenas volvió a sumar tiempo en las canchas a finales de abril y parte mayo. Terminó la temporada sin jugar de nuevo por una lesión, la que arrastra en la Selección de Ecuador.