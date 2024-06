Hernán Galíndez salió como capitán de la Selección de Ecuador en el partido ante Argentina, el arquero de Huracán fue el mejor del encuentro, pero recibió una insólita crítica por parte de dos referentes históricos del equipo nacional, Antonio Valencia y Édison Méndez. Le cuestionaron que sea el capitán siendo extranjero.

Antonio Valencia fue el primero en encender las redes sociales con una insólita crítica a Hernán Galíndez, al ser capitán de la Selección de Ecuador, siendo extranjero: “Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez. Pero dónde está todo el esfuerzo que hicieron Mendez, Aguinaga, Ulises, Iván, el “Tin” que abrieron puertas para que el fútbol Ecuatoriano cambie. No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección. Eso es más doloroso que la derrota.”, escribió el histórico jugador.

A esta ya muy cuestionada crítica de Antonio Valencia se une la de Édison Méndez, quien escribió en sus redes sociales: “Caramba como puede ser posible que la cinta de capitán de Ecuador, lo tenga un argentino, antes que Moisés Caicedo o Hincapié“. Escribió el jugador.

Por otro lado, Hernán Galíndez respondió al por qué fue el capitán del equipo nacional y quién le dio la cinta de capitán: “Vino Enner antes del partido y me dijo que quería que sea el capitán. Me quedé mirándolo. Enner como Ángel Mena o Alexander Domínguez fueron de los que me abrieron las puertas de la Selección hace 4 años. Yo sé que no nací en el país, sé que la decisión de Enner no fue fácil, pero habrá visto algo en mí que le hizo tomar esa decisión”, comentó el portero.

Hernán Galíndez fue el capitán de la Selección de Ecuador. (Foto: Imago)

Hernán Galíndez defiende los colores de la Selección de Ecuador desde el camino a Qatar 2022, siendo titular en una Copa América inclusive. El arquero también fue el 1 en el Mundial y ahora se ha convertido en uno de los líderes del equipo nacional, de ahí que, el mismo Enner Valencia le entregó la cinta de capitán.

Las estadísticas de Hernán Galíndez con la Selección de Ecuador

Desde su debut en septiembre de 2021, Hernán Galíndez ha defendido los colores del equipo nacional en 19 partidos recibiendo un total de 19 goles y también dejando el arco en 0 en 6 partidos. Ante Argentina no fue la primera vez que fue el capitán, ya lo había sido en otro amistoso ante México en el 2021.

Las críticas para Antonio Valencia y Édison Méndez

Ante esta insólita postura de Antonio Valencia y Édison Méndez, los aficionados criticaron fuertemente a ambos jugadores por su postura contra Hernán Galíndez. El portero no ha querido entrar en la polémica y mantiene la misma postura de momentos anteriores cuando han llegado estos cuestionamientos.