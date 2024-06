A Emelec no dejan de caerle demandas y ahora el club tiene un nuevo problema con un ex jugador que decidieron no renovar para la temporada 2024. La FIFA ya ordenó al club pagar casi 100.000 dólares por no cumplir con el contrato y pagos de un futbolista.

Este lunes 10 de junio de 2024 se reveló que finalmente, Emelec tiene que pagarle 91.922 dólares más el 5% de interés anual a Diego García. El ‘Demonio’ demandó ante la FIFA al club azul por el pago de remuneraciones atrasadas desde el mes de septiembre de 2023.

Diego García se marchaba de Emelec a mitad de 2023, no obstante, el club hizo un “esfuerzo” para retenerlo por 6 meses más, sin embargo, todo parece indicar que no existía un plan de pagos para esta renovación. El club le debe los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero.

Esta deuda con Diego García se une a las otras que el club ya tiene en este 2024 y agudizan una importante crisis económica que ya vive el club azul. Más de 2 millones tendría que pagar el ‘Bombillo’ en los próximos meses para no ser sancionado con una posible resta de puntos en la LigaPro.

Diego García estuvo en Emelec desde la temporada 2022. (Foto: Imago)

Desde Emelec no han respondido ante esta nueva deuda, sin embargo, en esta ocasión a diferencias de otras querellas, esta pertenece totalmente al actual directorio del club. Puesto que, fue en este mandato que se decidió renovar por 6 meses más al jugador uruguayo.

Las estadísticas de Diego García con Emelec en la temporada 2023

Los números de Diego García en su última temporada con la camiseta de Emelec estuvieron lejos de ser diferenciales. El ‘Demonio’ jugó 37 partidos, entre todas las competencias, siendo titular casi en todos los encuentros. Sin embargo, solo anotó 2 goles durante todo ese tiempo y apenas dio 3 asistencias.

Todas las demandas que tiene en contra Emelec

Hasta el momento a Emelec le han llegado demandas por el caso de Joao Rojas, Alexis Zapata, Miller Bolaños, Bryan Angulo y ahora Diego García. Asimismo, el equipo ya fue sancionado por la FIFA con no inscribir fichajes por 2 años, debido a que, inscribió irregularmente a varios juveniles. Las próximas semanas serán claves para aclarar la crisis financiera que vive el equipo azul.