Este domingo 21 de enero de 2024 el volante ecuatoriano Luis Andrés Chicaiza ya mostró su gran nivel en el fútbol de Perú con la camiseta de Deportivo Garcilaso. El jugador tricolor no pudo ser inscrito en la temporada 2023, pero ahora ya está listo para jugar con su nuevo equipo, donde también coincide con los ecuatorianos Renny Simisterra y Kunty Caicedo.

El volante ecuatoriano Andrés Chicaiza no solo destacó en el primer partido con Deportivo Garcilaso con sus grandes movimientos en la mitad de la cancha, sino que también ya marcó un gol. A manera de coincidencia el gol del ‘Mago de Otavalo’ fue contra un equipo ecuatoriano, Orense. El tricolor remató un pase atrás con un certero cabezazo que puso el primero de una goleada 4×0.

El 2023 fue un año muy complicado para Andrés Chicaiza, que regresó de Delfín a Liga de Quito, pero no encontró espacio en el equipo ‘Albo’ y pasó sin jugar los primeros 6 meses del año. A mitad de 2023 fichó por Garcilaso de Perú, pero no pudo ser inscrito y al final se quedó todo el año sin jugar.

A sus 31 años volverá a tener ritmo en cancha con Deportivo Garcilaso, en una temporada donde apuestan por llegar lejos en los primeros lugares del campeonato. En el 2023 se las ingeniaron también para destacar en el campeonato con Jorge Célico en el banquillo y Santiago Giordana como goleador del campeonato.

Ahora con Garcilaso, Andrés Chicaiza tiene la oportunidad de volver a destacar y mostrar sus grandes cualidades en el fútbol de Perú. En su último paso por Ecuador, el volante creativo fue clave en el Delfín que terminó clasificándose en el 2022 para el repechaje de la Copa Sudamericana.

¿Andrés Chicaiza no quería regresar a Ecuador?

Luis Andrés Chicaiza sonó como un importante refuerzo para varios equipos de la LigaPro, en la etapa en la que no encontraba equipo y no contaba para Liga de Quito, a mediador de 2023. El ecuatoriano decidió viajar a Perú y fue el mismo protagonista quien reveló no pensaba volver al país por la situación de seguridad que está viviendo el mismo.

¿Qué torneos jugarán los ecuatorianos con Deportivo Garcilaso?

Para esta nueva temporada, Deportivo Garcilaso contrató a 3 jugadores ecuatorianos: Andrés Chicaiza, Luis ‘Kunty’ Caicedo y Renny Simisterra. Los tres jugadores ecuatorianos buscarán clasificar al Garcilaso a los grupos de la Copa Sudamericana, puesto que, están en la zona de repechaje del torneo, donde se medirán a ADT Tarma.