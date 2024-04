Ángel Mena es una de las grandes leyendas de Emelec en los últimos años y tras un largo trayecto por el fútbol del extranjero, su regreso a Ecuador para vestir la camiseta azul está cada vez más cerca. El mítico goleador ha revelado en varias ocasiones que quiere retirarse con la camiseta azul.

El motivo que acerca cada vez más a Ángel Mena a un regreso a Emelec es que el jugador ecuatoriano termina contrato con León el próximo 30 de junio de 2024. Aunque han existido conversaciones entre ambas partes aún no se logra concretar una renovación.

Mena de 36 años confesó hace un tiempo: “En su momento hablé con el presidente de Emelec y le manifesté que me dé la oportunidad de retirarme en el equipo. Yo quiero volver cuando todavía pueda ser útil”. Ahora la posibilidad de regresar al club azul toma cada vez más fuerza.

El delantero ecuatoriano también se ilusionó hace pocos meses con el regreso de Cristhian Noboa al club azul dejándole un mensaje en redes sociales. Por lo cual, desde la actual directiva del equipo eléctrico no verían con malos ojos intentar el fichaje de Mena a mitad de año.

En los últimos años, Emelec se ha caracterizado por importantes regresos en el fútbol ecuatoriano. En la temporada 2023 los azules contrataron a Miller Bolaños y Bryan Angulo, campeones con el equipo eléctrico, y ahora en 2024 se decidieron a fichar a Cristhian Noboa, quien volvió a Ecuador tras casi 17 años en Europa.

Las estadísticas de Ángel Mena como jugador de Emelec

Ángel Mena fue parte importante de aquel equipo que hizo historia en Ecuador ganando el tricampeonato entre 2013 y 2015. En toda su trayectoria con el equipo azul, el delantero jugó 224 partidos con la camiseta azul, anotando 60 goles y dando 57 asistencias.

¿Ángel Mena jugará la Copa América con Ecuador?

En los últimos partidos de la Selección de Ecuador, Ángel Mena se ha convertido en titular fijo en el once de Félix Sánchez en ‘La Tri’. El delantero incluso le anotó un gol clave a Chile. Se espera que sí sea convocado a la Copa América y sume minutos, no como en el mundial de Qatar 2022 donde fue llamado, pero no sumó ni 1 minuto.