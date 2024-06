Uno de los nombres que tiene en expectativa a los hinchas de Barcelona, Emelec, y Liga de Quito es Ángel Mena. El volante ecuatoriano podría salir del Club León a finales de junio y este miércoles ya ha dado un mensaje que más de uno lo toma como indirecta sobre su siguiente equipo.

En redes sociales Mena puso una foto de él entrenando con el mensaje: “La espera ha terminado” y un corazón azul. Más de uno especuló que el emoji usado significa una indirecta de su regreso a Emelec.

Varios medios señalaban que Ángel Mena tenía un acuerdo con Barcelona SC, club que le ofrecía un salario que duplicaba a la oferta de Emelec. El seleccionado de Ecuador habría elegido con el corazón y regresará a su ex club.

Liga de Quito por su parte lo tendría que descartar, no solo porque no pueden igualar la oferta de los amarillos si no por que el futbolista desea regresar al club donde conquistó cuatro títulos.

La historia de Ángel Mena en Instagram.

¿Cuánto pagarían por el fichaje de Ángel Mena?

Si Ángel Mena abandona León en esta Copa América, cualquier equipo tendrá que negociar su “compra” con el club mexicano. Actualmente, el ecuatoriano tiene una valoración de 900.000, según transfermark, sin embargo, al solo tener 6 meses de contrato y ya 36 años la negociación sería por una cifra menor. La ‘Fiera’ no quiere poner trabas para su salida.

Las estadísticas de Ángel Mena en esta temporada

El declive en esta temporada de Ángel Mena con León ha sido notorio. El ecuatoriano apenas jugó 14 partidos con su equipo en este primer semestre, donde marcó 4 goles y dio 3 asistencias. Se espera que la despedida para el jugador ecuatoriano en León sea muy emotiva por toda su trayectoria en el club.