Ángel Mena no le cierra las puertas a un grande del fútbol ecuatoriano

Ángel Mena está cada vez más cerca de regresar al fútbol ecuatoriano, después de que se revelara que no contaría para León de cara a la temporada 2025. El destino lógico para el jugador sería Emelec, por su gran historia en el club, sin embargo, ahora no le cierra la puerta a ningún equipo de la LigaPro.

Hace pocas semanas se reveló que Mena había sido sondeado por Barcelona SC, protagonizando otro camisetazo como los de Joao Rojas, Fernando Gaibor, Dixon Arroyo, entre otros. Se pensaba que el delantero de la Selección de Ecuador los descartaría, pero no es así.

En diálogo con El Canal del Fútbol, Ángel Mena confesó que: “Mentiría si no digo que me ha sondeado Barcelona SC. Pero hay que respetar los tiempos y los procesos. Yo siento que estoy identificado con Emelec, pero no digo que jamás lo haría. Respeto a todas las instituciones. Jamás cerraría las puertas tampoco.”, comentó el futbolista.

En los últimos años, Barcelona SC ha llevado a su plantilla a varios jugadores con un importante pasado en Emelec, incluso que han sido campeones o considerados “leyendas” por la hinchada azul. Ahora nuevamente Ángel Mena protagonizaría este tipo de “camisetazos”.

Ángel Mena no entraría en planes de León. (Foto: Imago)

Asimismo, Emelec también ha apostado en los últimos años por traer jugadores que han marcado en la historia del club. En los últimos meses, el club azul trajo de regreso a: Miller Bolaños, Bryan ‘Cuco’ Angulo, Jaime Ayoví, Cristhian Noboa y ahora se buscaría el de Ángel Mena y en un futuro el de Enner Valencia.

Las estadísticas de Ángel Mena como jugador de Emelec

Con la camiseta de Emelec fue con la que Ángel Mena se levantó como uno de los grandes jugadores del fútbol ecuatoriano. El delantero tricolor jugó con el azul 224 partidos, entre todas las competencias, anotando 60 goles y dando también 57 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ángel Mena con el León en México?

Según la información de Transfermark el contrato de Ángel Mena con León sería hasta finales de junio de este año, sin embargo, habría una cláusula que lo renueva automáticamente hasta finales de 2024. Posterior a este año el jugador de 36 años ya no seguiría en el fútbol mexicano y volvería a la LigaPro.