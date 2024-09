Barcelona SC anunció que vivirá una refundación, en la cual varios jugadores saldrían o serían despedidos. El equipo amarillo tiene entre su plantilla a varios futbolistas que pasaron por Emelec, uno de ellos Aníbal Chalá. En medio de su polémica llegada, ahora estaría cerca de perder el puesto.

La refundación anunciada en Barcelona SC incluye que los juveniles tengan minutos y protagonismo, y ahora uno de estos jugadores le podría quitar el puesto a Aníbal Chalá. El ex jugador de Emelec no ha terminado de convencer ni a Holan ni a la hinchada.

Según reveló el ex presidente de Barcelona SC, Alfaro Moreno, un jugador que ha gustado mucho a Ariel Holan es el joven lateral izquierdo, Dylan Luque, quien viene impresionando gratamente al entrenador. El joven jugador podría ya incluso ser titular este fin de semana.

Luque ha venido jugando en las formativas de Barcelona SC y también ha formado parte de microciclos de la Selección de Ecuador. El joven lateral izquierdo se quedaría con dicho lugar en próximos encuentros y formaría parte de la plantilla para 2025.

Chalá fue uno de los fichajes del año en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Desde Barcelona SC se tomaría la decisión de jugar con juveniles ya para esta temporada, no obstante, el verdadero cambio sería en 2025. En dicha temporada los amarillos quieren tener en su plantilla a 8 jugadores ecuatorianos y a 9 jugadores juveniles.

¿Hasta cuándo tiene contrato Aníbal Chalá con Barcelona SC?

Chalá llegó a Barcelona SC con un contrato hasta finales de la temporada 2027. Es uno de los jugadores con contrato más largo en la actual plantilla amarilla. El futbolista no saldría del equipo salvo que llegue una oferta que convenga a todas las partes implicadas.

Emelec demandó a Barcelona SC por Aníbal Chalá

En medio de su polémica salida de Emelec, el club azul demandó a Barcelona SC por este fichaje. Los azules reclamaban el pago de más de 600.000 por el jugador. No obstante, desde Barcelona SC no hay preocupación por esta querella, la cual aún no ha sido resuelta.