¿Baja para la Tri?: Por este motivo el Brighton no convocó a Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán ha sido noticia en las últimas horas debido a la no convocatoria del ecuatoriano por parte del Brighton, el cual se enfrentó al Manchester United en Old Trafford con victoria 3-1.

Ante ello, los hinchas se preguntan qué ha pasado con el jugador, sobre todo los de La Tri, quienes necesitan a todas sus piezas en perfecto estado de cara a los compromisos de Eliminatorias al Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Afortunadamente para Ecuador, no se trata de algo físico, aunque el factor de su ausencia preocupa. Según DSports, Estupiñán no fue convocado, aparentemente, por no entrenar lo suficiente con el Brighton debido a que tuvo días de descanso tras el desgaste de la doble fecha de Eliminatorias.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

El próximo partido de la Selección de Ecuador será dentro de un mes, cuando se enfrente a Bolivia por la tercera fecha de las Eliminatorias el 12 de octubre de 2023.

¿Cuál es la alineación de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador al mando del entrenador Félix Sánchez Bas saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia, Angelo Preciado etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Argentina en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas. ‘La Tri’ acabó perdiendo 1×0 en su visita a Buenos Aires con gol de Lionel Messi.

¿Dónde ver a la selección de Ecuador?

El partido de la selección de Ecuador en las Eliminatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos – Canadá y México 2026 se verá por El Canal del Fútbol.

¿Quién es el entrenador de la selección de Ecuador?

El entrenador de la selección de Ecuador es el español Félix Sánchez Bas, ex entrenador de Qatar en la Copa del Mundo pasada.