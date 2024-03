Este martes 12 de marzo de 2024 Barcelona SCha logrado completar finalmente su plantilla para esta temporada y ya tiene a todos sus jugadores disponibles para su próximo encuentro. Los amarillos finalmente lograron inscribir a su nuevo fichaje, Joao Rojas.

Barcelona SC no pudo contar con todos sus fichajes para el comienzo de la LigaPro 2024, en la primera fecha ante Imbabura no pudo habilitar a 3 futbolistas, mientras que con Independiente del Valle ya solo no pudo estar Joao Rojas. Ahora el ex jugador de Emelec ya es oficialmente nuevo futbolista de Barcelona SC.

Joao Rojas no había podido ser inscrito en la LigaPro por la demora de su CTI de México, según reveló Eduardo Erazo. El extremo ecuatoriano ya está a disposición de Diego López, quien si lo encuentra apto le dará minutos en el próximo partido ante Orense.

Varios fueron los fichajes que Barcelona SC anunció para esta temporada 2024 de la LigaPro, no obstante, el de Joao Rojas fue el de más repercusión por su importante pasado con Emelec. El extremo llegó libre al fútbol ecuatoriano tras rescindir su contrato con Monterrey.

En sus dos primeras presentaciones Barcelona SC ha venido demostrando un gran nivel, puesto que, el equipo ecuatoriano venció con clara contundencia a Imbabura y posteriormente perdió con Independiente del Valle, aunque su juego fue muy superior. Tienen 3 puntos en este comienzo de campeonato.

¿Cuándo jugará Barcelona SC en la LigaPro?

El próximo partido para Barcelona SC será contra Orense el sábado, 16 de marzo de 2024. El encuentro comenzará desde las 18H00 y para los amarillos será clave sumar nuevamente 3 puntos, ya que previamente se enfrentan dos rivales directos como Liga de Quito contra Aucas.

Todos los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2024

Barcelona SC empezó lento en el mercado de fichajes, pero finalmente en las últimas semanas sorprendió a todo el fútbol ecuatoriano con importantes llegadas. Los jugadores que ficharon los amarillos para este nuevo año son: Franklin Guerra, Nicolás Ramírez, Matías Suárez, William Vargas, Aníbal Chalá, Jhonnier Chalá, Dixon Arroyo, Djorkaeff Reasco, Cristian Solano, Brain Oyola y Joao Rojas. Todos ya pueden ser usados por Diego López.