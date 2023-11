El mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano empieza a calentarse y este viernes hay varias novedades de los clubes del Astillero. En la última información que trasciende se reporta Barcelona SC se interesaría en uno de los posibles descartes de Emelec para el 2024.

La periodista May Bayas del programa 5G de Marca 90 informó que en caso de que Emelec decida no contar con el extremo uruguayo Diego García, sería Barcelona SC uno de sus posibles destinos. No es el primer rumor de camisetazo que suena en estos días para la siguiente edición de la LigaPro.

El interés ya ha sido expresado de parte de la directiva de Barcelona SC con el entorno del jugador y ya han habido contactos. García llegaría como agente libre al club amarillo, por lo que podrían tener que nada más pagar una prima de fichaje.

Aún hay tiempo para que Emelec pueda hacerle una oferta de renovación si así lo decide la directiva encabezada por José Pileggi. Ya sería el tercer grande de Ecuador que se fija en García en esta temporada.

Independiente del Valle y Liga de Quito también se fijaron en Diego García

A mitad de año cuando parecía que no iba a haber renovación de préstamo entre Emelec y Estudiantes de La Plata, se reportó que hubo sondeos de Liga de Quito e Independiente del Valle, aunque finalmente hubo extensión del préstamo con los azules.

Diego García se mete en la agenda de refuerzos de Barcelona SC, al igual que otros cinco jugadores, por pedido del entrenador Diego López. El DT también sería ratificado en el club amarillo y está a cargo del armado del equipo para el 2024.

Barcelona SC y los jugadores que podrían salir en ofensiva

Barcelona SC haría algunos cambios en sus variantes ofensivas para el 2024, con la posible salida de Fidel Martínez por falta de minutos y de Allen Obando por alguna oferta internacional. Diego García llegaría con el ok del entrenador Diego López.