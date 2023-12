Barcelona SC tiene un nuevo e importante problema de cara a la temporada 2024, debido a que, el Ministerio del Deporte de Ecuador negó la inscripción de la nueva directiva, encabezada por Isaac Álvarez. Los amarillos tienen que cumplir con varias aclaraciones para tener una representación legal y reconocida en el campeonato nacional.

Este miércoles 20 de diciembre de 2023 se informó que el Ministerio del Deporte de Ecuador rechazó a la nueva directiva de Barcelona SC, según 8 importantes parámetros, de los cuales han pedido aclaración. La cartera de estado le solicita al ‘Ídolo’ el acta de la realización de la Asamblea General de elecciones y la nómina de los socios que asistieron a la misma; siendo este el principal punto para rechazar su inscripción.

Dicha Asamblea no se realizó, según informó en De Una Munir Manzur al momento no hay representación legal en Barcelona SC y las elecciones se tendrán que realizar nuevamente en el amarillo, puesto que, el pedido del acta del Asamblea General tampoco será subsanado por el equipo, debido a que la misma no se realizó. “El error (no hacer Asamblea) no va a poder ser corregido, no se realizó, y lleva al resultado de que se convoque a un nuevo proceso de elecciones”.

La situación es tan delicada en Barcelona SC, porque también el Ministerio del Deporte solicita que varios directivos presenten que las desafiliaciones del club Toreros F.C., también piden que el Tribunal Electoral aclare por qué aceptó la candidatura de Antonio Álvarez cuando había una acción de protección, entre otras situaciones.

En Barcelona SC ya hubo un acto de posesión y se entregó a la nueva directiva sus actas de funciones. No obstante, si el Ministerio de Deporte no reconoce a dicha representación, el club no la tiene y es hoy lo que le está pasando a Barcelona SC. Asimismo, en este proceso se declaró ganadora a una lista que no obtuvo ningún voto, puesto que, la otra no pudo ser inscrita.

Barcelona SC no puede fichar a ningún jugador

La situación también pasa a ser muy delicada para Barcelona SC por qué al no tener representación el equipo amarillo no puede negociar con ningún nuevo fichaje para 2024. No hay una directiva que pueda firmar un contrato con un jugador, al menos hasta que el Ministerio de Deporte no aprueba un nuevo directorio.

¿Habrán nuevas elecciones en Barcelona SC?

Desde la lista de Rafael Verduga, la cual no pudo ser inscrita para las elecciones, se mantiene la expectativa de que se convoquen a nuevas elecciones, porque no existe un acta de realización de Asamblea General. El directorio “ganador” tiene los próximos 10 días para demostrar y subsanar los errores para ser reconocidos.

Barcleona SC está contra el tiempo

Por otro lado, Barcelona SC está contra el tiempo, debido a que, entre apelaciones y resoluciones de diferentes organismos, las posibles elecciones apenas se realizarían en enero de 2024 y la LigaPro comienza en febrero de 2024 dejándo muy poco tiempo para el directorio ganador para realizar y fichajes y formar una plantilla que encare la próxima temporada.