Paolo Guerrero no esperó y deja Liga de Quito

Este miércoles 20 de diciembre de 2023 se informó que Paolo Guerrero no seguirá en Liga de Quito para la temporada 2024. El delantero peruano tiene varias ofertas de otros países y la incertidumbre entre la comisión de fútbol y la presidencia, además, de la posible no continuidad de Luis Zubeldía llevaron al delantero a tomar esta decisión.

Uno de los pedidos de Paolo Guerrero para continuar en Liga de Quito era que Luis Zubeldía siga siendo el entrenador del ‘Albo’, puesto que, fue el entrenador el que lo fue a buscar para venir a Ecuador. El DT no tiene claro seguir por las diferencias que existen entre la Comisión de Fútbol y la Presidencia, por lo cual, el delantero ya buscaría otro club para el 2024. Su contrato termina en este diciembre.

Paolo Guerrero llegó a Liga de Quito a mitad de temporada, como un fichaje de jerarquía para un ataque que no la estaba pasando bien. El 9 se marcharía 6 meses después ganar una Copa Sudamericana y una LigaPro. En el club tampoco estarían seguros de continuar con el jugador que en 2024 ya cumplirá 40 años.

La situación se destrabaría siempre y cuando la Comisión de Fútbol encabezada por Esteban Paz, y la presidencia de Isaac Álvarez lleguen a un acuerdo y se mantengan como en los últimos años. El club está atravesando una “crisis” de renovaciones, puesto que, todos estarían directamente condicionadas a la continuidad de Luis Zubeldía. También se esperan otras importantes salidas de algunos jugadores que ya terminaron contrato o serán vendidos a otros clubes.

Otro de los motivos para que Paolo Guerrero deje Liga de Quito sería el tema financiero, debido a que, el futbolista estaría pidiendo un aumento salarial del doble de lo que actualmente está ganando. En el club no verían oportuno aumentar esta cifra y de ahí también habría un ‘divorcio’ con el club.

¿Liga de Quito pierde mucho dejando salir a Paolo Guerrero?

En este segundo semestre con Liga de Quito, Paolo Guerrero jugó 20 partidos con los ‘Albos’ entre la LigaPro y la Copa Sudamericana. En ese periodo, el histórico nueve peruano marcó 8 goles, 3 de ellos muy importantes en la Copa Sudamericana, 1 contra Ñublense en octavos de final, y otros dos contra Defensa y Justicia en las semifinales del torneo. No obstante, su rendimiento ha sido inferior al esperado y estarían viendo a Jan Hurtado como su titular para 2024.

Paolo confirma que le ha pedido a Liga de Quito un contrato diferente: “Recibí una propuesta de LDU que no me convenció, presenté una contrapropuesta que un equipo grande como Liga creo que puede pagar pero hasta ahí quedó, no pedí nada descabellado”, comentó Guerrero en Área Deportiva.

¿A dónde iría Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene varias ofertas para continuar su carrera, principalmente en su país, Perú. Asimismo, otro destino para el delantero también podría ser Brasil. Se espera que en los próximos días se tomen decisiones en Liga de Quito y se sepa cuál será el futuro de varios protagonistas, debido a que, el club ya tiene que trabajar en la temporada 2024, donde defenderá el título de LigaPro, buscará la Recopa Sudamericana y jugará la Copa Libertadores.