Este lunes 15 de abril de 2024 se ha confirmado que Barcelona SC tiene un importante problema para sus próximos partidos en la LigaPro y para el duelo contra Sao Paulo por la Copa Libertadores. Los amarillos no contarán con uno de sus jugadores titulares.

Barcelona SC comunicó que su delantero Francisco Fydriszewski tiene una distinción del ligamento colateral externo en su rodilla izquierda. El club afirmó que su recuperación no será de mucho tiempo, pero ahora según la información de la prensa local estaría fuera las próximas tres semanas, al menos.

Esto quiere decir que Francisco Fydriszewski se perdería por lo menos tres encuentros muy importantes con Barcelona SC, ante El Nacional por la LigaPro, Sao Paulo por la Copa Libertadores y también se quedaría fuera del próximo Clásico del Astillero vs Emelec.

Ante la baja de Francisco Fydriszewski, Barcelona SC ya ocupó a Allen Obando, quien se mandó un partidazo para vencer a Libertad en la última fecha de la LigaPro. El joven delantero sería titular también en los siguientes encuentros, donde los amarillos se juegan gran parte del primer semestre.

Para Barcelona SC también es una complicada baja, puesto que, tras malos resultados en varios partidos ya no puede especular en la LigaPro y en la Copa Libertadores. Los amarillos necesitan sumar 3 puntos en los siguientes partidos para seguir peleando por los primeros lugares en ambos torneos.

Las estadísticas de Francisco Fydriszewski en Barcelona SC en 2024

En lo que va de temporada el ‘Polaco’ ha jugado ya 7 partidos con Barcelona SC, entre todas las competencias, marcando 4 goles y dando 1 asistencia. Aunque ha recibido varias críticas por rendimiento y ‘ausencia’ en varios encuentros es el goleador más regular de los amarillos en este 2024.

Barcelona SC busca a Jeison Medina de Aucas

Uno de los delanteros que mejor temporada está teniendo en este 2024 en la LigaPro es Jeison Medina de Aucas, quien ya se ha metido como posible fichaje de los amarillos. Barcelona SC está interesado en el jugador y buscará su fichaje a mitad de temporada, cuando termina contrato con Aucas.

Los partidos que Francisco Fydriszewski se perdería con Barcelona SC

Si se confirma la baja de 3 semanas para el ‘Polaco’, Barcelona SC no lo podría tener para los siguientes encuentros: vs El Nacional, vs Sao Paulo, vs Emelec y posiblemente vs Delfín y llegaría justo para el duelo contra Talleres en la Copa Libertadores.