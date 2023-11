Bryan Angulo no entrena en Emelec y Hernán Torres dice "que no sabe nada"

Venían en racha y eran los favoritos, sin embargo Emelec no pudo conseguir una victoria ante Guayaquil City por LigaPro. No fue la única noticia del entorno azul ya que se conoció que Bryan Angulo se suma a la lista de jugadores ausentes en el plantel de Hernán Torres.

Llamó la atención que para este partido no haya sido convocado el delantero Bryan Angulo, al preguntarle del tema a Hernán Torres dio una insólita explicación: “No sé cuál es la situación de Bryan Angulo por la cual no entrena con el grupo. No le puedo explicar”.

Se espera pronunciamiento oficial de Emelec sobre otra ausencia más del primer plantel, la tercera tras los casos de indisciplina de Miller Bolaños y de Michael Carcelén. En estos casos se habla de que podrían salir unilateralmente del equipo azul.

Bryan Angulo regresó en este 2023 a Emelec tras estar varios meses sin jugar y en 22 partidos aún no ha podido anotar. Su último club fue el Santos de Brasil donde fue uno de los más criticados por su rendimiento.

Los dos casos de indisciplina que maneja Emelec

Emelec sigue sin convocar a Miller Bolaños y a Michael Carcelén, dos jugadores que en lo deportivo eran aporte. En el caso de Carcelén era reincidente en sus atrasos y ausencias en los entrenamientos además de haberse viralizado en fiestas con el plantel.

Sobre Bolaños no hay versión oficial de qué ocurrió pero desde finales de octubre que no es parte del primer plantel. La prensa se refiere a una posible sanción de ser marginado por el resto del 2024.

Emelec y los problemas con jugadores en este 2023

A los dos mencionados se suman los casos de Marcos Caicedo, Dixon Arroyo y Alejandro Cabeza. El primero tuvo enfrentamientos con el ex DT Miguel Rondelli y arregló su salida del club.

En el caso de los dos últimos, ambos reclamaban valores impagos y dejaron la institución como agentes libres.