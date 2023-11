Jaime Iván Kaviedes,uno de los jugadores más queridos de la afición ecuatoriana, vuelve a ser noticia por cuestiones negativas. El ‘Flaco’ que, siempre estará presente por el gol que hizo con la Selección de Ecuador vs. Uruguay para meternos a nuestro primer Mundial, fue detenido por la Policía Nacional este sábado.

En redes sociales se viralizó un video en el que cuatro oficiales de polícia tienen detenido a Kaviedes y a punto de subirlo a una patrulla. Tras una discusión y pese a que el ex jugador se encontraba esposado, uno de los oficiales le roció con gas pimienta a pocos centímetros de su cara.

Kaviedes se encontraba en la ciudad de Tena de la provincia del Napo para un evento deportivo, luego de eso salió a celebrar. Según reportes, el jugador habría sido detenido por desorden en la vía pública en estado etílico.

Aún no hay versión oficial de la Policía Nacional sobre el tema ni tampoco declaraciones del entorno de Kaviedes sobre lo ocurrido. No es la primera vez que al ex jugador de Barcelona SC, Liga de Quito, Macará, Emelec entre otros está envuelto en algún escándalo.

¿Qué logró Jaime Iván Kaviedes?

Kaviedes es para muchos uno de los mejores jugadores de la historia de Ecuador, seleccionado Ecuatoriano en la Copa del Mundo 2002 en Corea y Japón y en Alemania 2006. En total jugó 6 partidos con 1 gol y 1 asistencia en sus registros.

Jaime Iván Kaviedes, dos títulos en su carrera

El delantero ecuatoriano fue campeón con Emelec en su temporada de debut profesional y también fue campeón de la Segunda Categoría con SD Aucas en el 2012.