Como es común luego de un logro internacional, los grandes clubes del continente se fijan en Ecuador para puestos de jugadores y entrenadores. Este martes se dio a conocer que Racing de Argentina contactó a dos entrenadores del fútbol ecuatoriano: Luis Zubeldía y Martín Anselmi.

Pese a la victoria reciente contra Boca Juniors, el club sigue pensando en un recambio del entrenador Fernando Gago para la siguiente temporada. Uno de los opcionados era Luis Zubeldía, sin embargo el equipo entiende que es imposible repatriarlo luego de que haya ganado la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito, según información de TNT Sports

Una de las opciones B que mantiene la Academia sigue siendo Martín Anselmi, DT de Independiente del Valle que también ganó la Copa Sudamericana. El interés fue reportado en septiembre aunque trascendio que había posturas divididas entre los directivos.

Martín Anselmi recibió contacto de parte de Racing y no cerró la puerta del todo para su salida de Independiente del Valle, pero no en los plazos cortos que pide el club de la Liga de Fútbol Profesional. “Hasta diciembre no me voy, quiero ser campeón”, contestó Anselmi en ese momento.

Luis Zubeldía, un viejo conocido de Racing Club

Luis Zubeldía no es nuevo para la disciplina de Racing. El argentino lo dirigió en las temporadas 2011, 2012 y 2013, su rendimiento fue de 22 victorias, 14 empates y 24 derrotas en 60 partidos.

Zubeldía logró uno de los mejores puntajes de Racing en su historia de torneos cortos y también se metió en la final de la Copa Argentina, perdiendo contra Boca Juniors.

Martín Anselmi y sus títulos con Independiente del Valle

Anselmi por su parte ya tiene cuatro títulos con Independiente del Valle: Una Copa Sudamericana, una Recopa, una Copa Ecuador y una Supercopa Ecuador, además está clasificado a la final de LigaPro de este año y peleando para ser campeón directo.