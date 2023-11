Comunicado: Ecuador no se rendirá en el caso Byron Castillo

Este lunes 13 de noviembre de 2023 la Selección de Ecuador confirmó en sus redes sociales que tras la última resolución del Tribunal Federal Suizo en el caso Byron Castillo, no se van a rendir. Ecuador fue sancionado para estar Eliminatorias con -3 puntos en la tabla de posiciones.

El Tribunal Federal Suizo volvió a fallar en contra de la Selección de Ecuador por el caso Byron Castillo, sin embargo, FEF no se quedará contenta con esta decisión y nuevamente buscarán apelar, según comunicaron: “Mantenemos nuestro compromiso en agotar todos los recursos que el derecho nos conceda para demostrar nuestro correcto proceder“, dice el comunicado de organismo máximo del fútbol ecuatoriano.

El caso Byron Castillo ha dado muchos problemas a la Selección de Ecuador, que incluso se llegó a pedir que la misma no participe en el Mundial de Qatar 2022. Desde la FEF ya se había apelado la sanción inicial para que le devuelvan los tres puntos, sin embargo, esto no progresó.

Ecuador seguirá teniendo tres puntos menos en estas eliminatorias y también la imagen de una mala inclusión de un jugador en el proceso de Eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022, de ahí que, FEF resaltara en su comunicado: “Cada uno de los actos de nuestra institución han sido realizados en apego a lo que la normativa jurídica de nuestro país establece”.

El Tribunal Suizo determinó que el lugar de nacimiento de Byron Castillo había sido en Colombia, por lo cual, se sancionó a ‘La Tri’ con tres puntos menos para estas Eliminatorias rumbo al mundial de 2026. Desde FEF han buscado en varias ocasiones revertir dicha situación, no obstante, sus argumentos siguen siendo insuficientes.

Se calienta el partido contra Chile por Eliminatorias

En 2022 Chile fue el principal denunciante del caso Byron Castillo y pidió la exclusión de Ecuador del mundial y tomar su lugar en el grupo A. Aunque su pedido inicial no pasó, la ‘Roja’ sí consiguió que se sancione a ‘La Tri’ de cara a estas clasificatorias. En esta doble fecha FIFA de noviembre ambas selecciones se verán nuevamente y las recientes actualizaciones del caso Byron Castillo “calientan” aún más un partido que ya se presentaba como “tenso”. Ecuador jugará contra Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado el próximo 21 de noviembre.

¿Cuándo volverá a apelar Ecuador por el caso Byron Castillo?

Aunque desde la Selección de Ecuador no se aclaró cuándo volverán a apelar la sanción del caso Byron Castillo, lo más probable es que esto se repita. En FEF se mantienen en que la sanción del caso Castillo es “injusta” y no se limitarán en buscar los organismos necesarios para apelar y recuperar los 3 puntos que perdió para estas Eliminatorias.

¿Cuántos partidos jugó Byron Castillo con la Selección de Ecuador?

Bryon Castillo jugó 8 partidos oficiales con la Selección de Ecuador camino al mundial de Qatar 2022, en los cuales incluso registró una asistencia. Además, también dijo presente en 5 amistosos, no obstante, desde que se conoció la sanción del TAS previo a la copa del mundo, el lateral no volvió a vestir la camiseta de ‘La Tri’ y ya no es considerado para ninguna convocatoria.