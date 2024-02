Barcelona SC quiere fichar en este mercado de transferencias a uno de los mejores jugadores de la LigaPro 2023. Los amarillos se fijaron en Brian Oyola, sin embargo, desde Delfín no están dispuestos a dejar salir a su principal figura si no es a cambio de una venta.

El presidente de Delfín, José Delgado, conversó con los colegas KCH FM y reveló que a Delfín solo le interesaría una venta definitiva por su enganche. “Yo creo que hoy día solo nos interesaría una venta y a esta altura se hace difícil tomar como pago un canje de jugadores”, afirmó el directivo.

Oyola fue una de las grandes sensaciones de la LigaPro 2023 y en esta pretemporada también ha impresionado manteniendo su nivel. Su valor de mercado supera el millón de dólares. A comienzos de 2024 Delfín hizo un importante esfuerzo económico para hacerse con los derechos deportivos del jugador y comprar su pase.

Equipos de la LigaPro como Emelec, Liga de Quito e Independiente del Valle estuvieron muy interesados en contar con Oyola para esta nueva temporada. No obstante, el futbolista no salió, pero ahora con Barcelona SC la posibilidad es muy latente, según reveló el entrenador Guillermo Duró: “a posibilidad de Brian Oyola a Barcelona podría darse, todavía no está confirmada su salida”, comentó el entrenador.

Asimismo, la hinchada de Barcelona SC se ha mostrado muy contenta con la posibilidad de que el equipo amarillo cuente con Brian Oyola para esta nueva temporada. Los amarillos solo se han centrado en fichar en este año a jugadores para su defensa y mitad de la cancha.

Las estadísticas de Braian Oyola con Delfín en la LigaPro 2023

En la temporada 2023 Braian Oyola destacó en la LigaPro también por su regularidad, puesto que, jugó los 30 partidos de las dos etapas. El futbolista argentino marcó 8 goles en todo el año, 5 solo en la segunda etapa del campeonato, y también 5 asistencias.

Los jugadores que ha fichado Barcelona SC para la temporada 2024

En la temporada 2024 Barcelona SC mantuvo a la base que le permitió pelear en los primeros lugares del campeonato y la reforzó con nombres específicos para la defensa y el ataque: Franklin Guerra, William Vargas, Alex Rangel, Dixon Arroyo, Aníbal Chalá, Matías Suárez.