Sin duda el fichaje más mediático del mercado de transferencias de la LigaPro 2024 fue el volante ecuatoriano Christian Noboa con Emelec. El mediocampista tuvo la voluntad de regresar al club de sus amores por sobre otras opciones.

En un adelanto de la entrevista de Fútbol Sin Casette, el agente de jugadores Gonzalo ‘Chalo’ Vargas contó cómo fue el regreso de Noboa. “Me comentó que quería la vuelta a Emelec, yo le dije que estaba complicado porque el club había fichado ya a Erbes y Meli pero insistió.”

De hecho, Gonzalo Vargas le presentó las opciones de Independiente del Valle y Liga de Quito: “Son dos clubes que están buscando opciones de tu posición ahí ¿por qué no intentas?”, la respuesta de Noboa fue: “Si yo regreso a Ecuador es para jugar en Emelec”.

“Llamé a un directivo de Emelec, les dije de la posibilidad y me hablaron del presupuesto, discúlpame si te estoy ofendiendo pero esto es lo que hay”, revelando que es un 10% de lo que cobra en el FC Sochi.

Extraoficialmente se conoce que Christian Noboa percibía más de 70 mil dólares mensuales en el FC Sochi. Noboa en más de una ocasión había señalado que quería retirarse en el club guayaquileño.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.

Los refuerzos de Emelec para el 2024

Emelec tiene hasta ahora ocho refuerzos confirmados para este 2024 tras Maicon Solis, Marcelo Meli, Bryan Rivero, Facundo Castelli, Christian Erbes, Joao Quiñónez, Washington Corozo, Christian Noboa y Andrés Ricaurte.