Liga de Quito salió campeón de la LigaPro 2023 después de vencer a Independiente del Valle en la final. Los ‘Albos’ consiguieron un doblete histórico y al igual que en la celebración de la Copa Sudamericana nuevamente le enviaron un ‘dardo’ a Barcelona SC.

El mensaje para Barcelona SC en esta ocasión vino desde el máximo directivo de la Comisión de fútbol de Liga de Quito, Esteban Paz. El histórico directivo cuestionó que para unos era más importante romper un “invicto”, mientras que para LDU es el ganar títulos. “Para unos, era más importante romper un invicto. Para nosotros, lo más importante es seguir ganando copas“, afirmó el directivo tras conseguir la LigaPro.

En este 2023, Liga de Quito perdió su histórico invicto de más de 26 años en el estadio Rodrigo Paz Delgado ante Barcelona SC, que lo venció con un autogol de José Angulo. No obstante, finalmente fue Liga de Quito el que terminó celebrando en el 2023 al ganar la Copa Sudamericana y la LigaPro.

Las declaraciones de Esteban Paz llegan en la misma semana en la que Alfaro Moreno, ex presidente de Barcelona SC, afirmó que varios dirigentes estarían contentos por su salida, sobre todo los del ‘Rey de Copas’. “Barcelona le ganó los dos partidos este año, en el 2020 les dimos la vuelta, yo no espero que me quiera después de todo eso“, afirmó en su momento el ‘Beto’.

Ya para cuando Liga de Quito consiguió la histórica Copa Sudamericana ante Fortaleza, desde el equipo blanco se habían mandado mensajes para Barcelona SC, inclusive algunos jugadores protagonizaron insultos contra los amarillos recordando aquel partido en el que se perdió el invicto.

Fue el título número 12 para Liga de Quito

Por otro lado, esta victoria ante Independiente del Valle acerca a Liga de Quito al podio de los más ganadores a nivel local del fútbol ecuatoriano. Los ‘Albos’ llegan a 12 títulos nacionales y se quedan a 1 de El Nacional con 13, a 2 de Emelec que suma 14 y 4 de Barcelona SC que es el máximo ganador nacional con 16 campeonatos.

¿Cómo reaccionaron desde Barcelona SC a la victoria de Liga de Quito?

Mediante sus redes sociales oficiales, Barcelona SC felicitó a Liga de Quito por su título de la LigaPro con un mensaje formal. A diferencia de otros equipos, en el ‘Ídolo’ no se utilizó ningún arte o imagen para este campeonato de los ‘Albos’ como si lo hicieron otros clubes como Emelec o el mismo Independiente del Valle.

Las relaciones entre ambos equipos han quedado muy tensas en este 2023, tras lo que fue un año de gran competencia, donde el ‘Ídolo’ pudo ganar por primera vez en ‘Casa Blanca’, pero donde también los ‘Albos’ dejaron sin etapa y sin chances de una estrella 17 a los amarillos. Para 2024 son los máximos candidatos a seguir compitiendo por los títulos nacionales.