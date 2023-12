Liga de Quito cerró el año ganando el campeonato ecuatoriano 2023 y desde su llegada el delantero titular fue Paolo Guerrero. El peruano llegó libre tras no jugar en Racing por decisión de Fernando Gago y en los festejos le dejó un mensaje al club argentino.

“Las veces que jugué, deje a Racing puntero en la Libertadores, cuando salí ¿qué pasó? Racing eliminado”, dijo al ser preguntado por su paso por la Academia a inicios de año.

Con esto, Paolo Guerrero suma su segundo título del año tras haber ganado la Copa Sudamericana contra Fortaleza. En ese entonces también se acordó del club argentino.

Sobre su futuro, Paolo Guerrero fue claro: “Yo me quiero quedar aquí pero no depende solo de mí. Si al final no me quedó quiero mostrar mi agradecimiento a la hinchada. Que celebren este título”.

Se conoce que Liga de Quito quiere extender el vínculo de Guerrero por una temporada más, pero tendrá que competir económicamente con algunas propuestas que tiene el peruano de Brasil.

Las estadísticas de Paolo Guerrero en este 2023

Paolo Guerrero jugó 20 partidos con Liga de Quito y anotó 8 goles, cinco en LigaPro y 3 en la Copa Sudamericana. En Racing jugó 22 partidos (la mayoría de alternantes) y solo anotó en 3 oportunidades.

El salario de Paolo Guerrero en Liga de Quito

Liga de Quito tendrá que aumentarle su salario a Paolo Guerrero para ratificarlo, extraoficialmente se conoce que el peruano gana 10 mil dólares mensuales.