Este domingo 17 de diciembre de 2023 Liga de Quito salió campeón del fútbol ecuatoriano después de vencer a Independiente del Valle por medio de los penales en la final del campeonato. Los ‘Albos’ consiguieron un histórico doblete, pero Luis Zubeldía encendió las alarmas de su continuidad en el post partido.

En diálogo con ESPN, Luis Zubeldía reconoció que no se esperaba lo qué le ha pasado a él y su cuerpo técnico, y a diferencia de lo que se esperaba, no dejó nada clara su continuidad para 2024. “Este último mes hemos sufrido mucho con el cuerpo técnico, porque el futuro es incierto. Estuvimos naufragando en situaciones complicadas, y no por predisposición nuestra. Queríamos tener un 2024 con Liga, pero por cuestiones dirigenciales, hasta que no haya una unión entre la Comisión de Fútbol y el presidente de cara al futuro, nosotros la pasamos muy mal”, comentó el entrenador.

La palabras de Luis Zubeldía han encendido las alarmas en medio de los festejos por el título nacional número 12, debido a que, al entrenador le consultaron después de sus palabras si directamente se quedaría para 2024 y su respuesta de manera muy sólida fue: “Incertidumbre“.

Zubeldía reconoció que su cuerpo técnico guardo silencio durante este último mes en referencia a su renovación por qué no querían afectar el objetivo del ‘Albo’ de cara a esta final de LigaPro. El DT afirmó que podían “arreglar con cualquier equipo”, pero quisieron mostrarle honestidad al club con el cual aún tienen contrato.

Desde Liga de Quito se había comunicado en varias ocasiones que Luis Zubeldía ya estaba muy cerca de renovar su contrato y seguir con los ‘Albos’ para 2024. Sin embargo, ahora es el mismo DT el que se ha expresado de esta situación y no deja clara su continuidad.

¿Luis Zubeldía se va de Liga de Quito?

El propio entrenador no quiso afirmar qué pasará con su futuro. Hasta que no haya una renovación oficial, el entrenador tiene contrato hasta finales de mes, y si no hay un acuerdo podrá arreglar con cualquier otro club, como ya el mismo estratega advirtió.

¿Qué necesita Luis Zubeldía para seguir en Liga de Quito?

Se había revelado que Luis Zubeldía había pedido que el plantel se mantenga para 2024 y este sea reforzado para pelear por el título de Copa Libertadores y todo en Ecuador. Además, hace varios días también se conoció que Paolo Guerrero pidió que Zubeldía se mantenga como entrenador para renovar. Todo parece indicar que los próximos días serán agitados en las oficinas blancas.

Luis Zubeldía se marcharía como un entrenador histórico

Desde Liga de Quito no se han referido a estas recientes declaraciones, pero si al final Luis Zubeldía se va de Liga de Quito lo hace por la puerta más grande de la historia del club. El DT se marcharía después de un año histórico con un doblete que nunca antes existió en el fútbol ecuatoriano sumando campeonato local y copa internacional.