Hay dos nuevos canales para ver el partido de Ecuador vs Bolivia por la fecha FIFA.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se cierran los amistosos para la Selección de Ecuador en este año. El equipo de Marcelo Gallardo tiene un partido más contra la Selección de Bolivia y los aficionados nuevamente podrán disfrutar del encuentro por señal abierta.

¿Qué canal pasa el Ecuador vs Bolivia por la fecha FIFA a qué hora comienza?

El partido de Ecuador contra Bolivia en esta fecha FIFA se podrá ver por dos canales de señal abierta:

TC Televisión

Teleamazonas

El partido comenzará a las 18H30 (EC) el encuentro marca el final de los partidos de la Selección de Ecuador en este año, donde también se compitió en la Copa del Mundo, torneo en el cual apenas se pudo llegar a los 16avos y se quedó eliminado ante México.

Ecuador se alista para el partido ante Bolivia. (Foto: Captura de pantalla)

¿En qué estadio se juega el Ecuador vs Bolivia?

El partido de la Selección de Ecuador contra la Selección Bolivia se jugará en el estadio Monumental en Guayaquil. Será este partido el que podría decidir también donde haga de local Ecuador en las siguientes Eliminatorias teniendo Quito y Guayaquil como opciones.

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