La Selección de Bolivia dio este martes un enorme paso en su gran objetivo de volver a jugar una Copa del Mundo luego de 32 años. Tras vencer a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, se aseguró un lugar en el repechaje para el Mundial 2026 y sueña con su cuarta experiencia mundialista.

Los dirigidos por Óscar Villegas, entonces, participarán de una reválida con un sistema particular y allí tendrá como principales rivales a dos selecciones de la Concacaf, confederación que aún se encuentra resolviendo sus Eliminatorias.

Cabe destacar que tanto México como Estados Unidos y Canadá no participan de este certamen ya que obtuvieron su clasificación por ser los países organizadores.

Tres serán los clasificados directos de la Concacaf al Mundial 2026, aquellos 3 que terminen como líderes de sus grupos al términos de los duelos de ida y vuelta. Hasta el momento, Surinam, Jamaica y Honduras ocuparían esas plazas, aunque recién se llevan disputadas 2 fechas y quedan 4 por jugarse.

Pero además de esas plazas directas, los dos mejores segundos son los que clasificarán al repechaje de marzo 2026 en el que participará Bolivia. ¿Quiénes serían si todo terminara hoy? Curazao y El Salvador.

Las tablas de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

¿Cómo y cuándo se juega el repechaje al Mundial 2026?

El citado repechaje tendrá un formato inédito y se llevará a cabo en México en la fecha FIFA de marzo 2026. Allí, dos selecciones de Concacaf, una de la AFC (Asia), una de la CAF (África), otra de la OFC (Oceanía) y una de Conmebol se verán las caras en un particular torneo que contará con semifinales y final.

Aquellas dos selecciones de mejor clasificación en el ranking FIFA clasificarán directamente a la final, mientras que las cuatro peores se medirán en semifinales y deberán disputar dos encuentros para intentar clasificarse a la fase de grupos (que se sorteará en diciembre, antes del repechaje). Hoy en día, Bolivia figura en el puesto 78 de dicho escalafón.

Posibles rivales de Bolivia en el repechaje del Mundial 2026

Asia:

Qatar (53°)

Irak (58°)

Arabia Saudita (59°)

Emiratos Árabes Unidos (65°)

Omán (79°)

Indonesia (118°)

África:

Senegal (18°)

Camerún (51°)

Burkina Faso (63°)

Gabón (80°)

Oceanía:

Nueva Caledonia (152°) – CLASIFICADO

Concacaf:

Panamá (30°)

Costa Rica (40°)

Honduras (66°)

Jamaica (70°)

Curazao (86°)

El Salvador (87°)

Todos los países que ya están clasificados al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

