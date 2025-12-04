¿Por qué no está la Selección de Bolivia en el sorteo del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre, en la ciudad de Washington D.C., desde las 12 horas local, la FIFA (con la presencia de Gianni Infantino y de figuras destacadas del fútbol mundial) se estará desarrollando el sorteo con el que distribuirá a los 42 clasificados y a los 6 cupos aún vacantes en los 12 grupos que conformarán la primera fase de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En primera instancia los equipos estarán repartidos en 4 bombos. El 1 resaltará por encima de los demás, puesto que ahí se podrán ver los combinados que actuarán como cabezas de serie. Se trata de los 3 anfitriones y de los 9 mejor ubicados en el Ranking FIFA (España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania).

Mientras que el Bombo 2 y 3 contará con la gran mayoría del resto de los clasificados, en tanto que en el cuarto se verán (además de Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití y Nueva Zelanda) los espacios que están esperando, por un lado, por el Repechaje de la UEFA, y por el otro, por el Torneo Clasificatorio Intercontinental, en el cual Bolivia buscará su lugar, para participar de su cuarta Copa del Mundo (ya dijo presente en la primera edición de 1930, luego en 1950 y por última vez en 1994).

Resulta que el combinado que comanda Óscar Villegas se quedó con el séptimo puesto de la tabla de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, al derrotar 1 a 0 a Brasil en la última fecha disputada en El Alto. Y como al mismo tiempo Venezuela, el otro aspirante para la plaza del Torneo Clasificatorio, cayó 6 a 3 con Colombia, logró mantenerse con vida.

Bolivia buscará su lugar en el Mundial a través de Torneo Clasificatorio Intercontinental

Ahora, Bolivia intentará garantizar su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 mediante el Torneo Clasificatorio Intercontinental. Primero se enfrentará a Surinam, el segundo de la Tercera Ronda de las Eliminatorias de la Concacaf. Y si gana, chocará con Irak, que fue vencedor de la Quinta Ronda de las Eliminatorias de la AFC.

Ambos partidos se llevarán a cabo en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (también será sede de la Copa de Mundo). Bolivia vs. Surinam, Semifinal de la Llave B, está fijado para disputarse el jueves 26 de marzo, en tanto que la Final se jugará el martes 31.

Por cierto, el otro cupo se resolverá primero con un enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica. Y después, el ganador de este cruce, se verá las caras con República Democrática del Congo. Las fechas también son el 26 y 31 de marzo.

En síntesis

Bolivia no estará en el sorteo del 5 de diciembre porque busca clasificar vía el Torneo Clasificatorio Intercontinental.

El equipo boliviano obtuvo el séptimo puesto en las Eliminatorias Conmebol tras vencer 1 a 0 a Brasil.

Bolivia jugará el 26 de marzo la Semifinal ante Surinam en el Estadio BBVA por un cupo al Mundial 2026.