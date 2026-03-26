El volante boliviano acaba de llevar a su país a la final del repechaje mundialista. El jugador de Liga de Quito está muy cerca de jugar la Copa del Mundo, y esta clasificación acabaría representando varios miles de dólares para el equipo ecuatoriano.

La FIFA tiene una compensación económica de más de 11 mil dólares diarios para los clubes que tengan jugadores convocados al Mundial 2026. El volante boliviano podría darle a LDU un premio económico superior a los 300 mil dólares si llega al torneo.

Esos 300 mil dólares solo son si Villamíl juega solo la fase de grupos, si avanza el dinero crecerá para LDU. Además, Liga ya se aseguró una cifra similar por Ricardo Adé. El jugador va al mundial con Haití y Liga de Quito recibe esta compensación económica de la FIFA.

El pago de los 11 mil dólares se empieza a ejecutar desde que el jugador es convocado oficialmente para el Mundial 2026, no desde que debuta, de ahí que, los 11 mil dólares habría que multiplicarlo entre los entrenamientos y la fase de grupos que serían más de 20 días.

Villamíl fue titular en la victoria de Bolivia ante Surinam. (Foto: GettyImages)

La última vez que Bolivia jugó en el Mundial fue en 1994 curiosamente en Estados Unidos. Ahora, está con la gran chance de llegar a este torneo después de 32 años de larga espera para toda la afición ‘Verde’.

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¿Cuándo se juega la final del repechaje del Mundial 2026 entre Irak y Bolivia?

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La final del repechaje entre Irak y Bolivia se jugará el martes 31 de marzo de 2026. El encuentro comenzará desde las 23H00 (BO). Toda la hinchada de Liga de Quito estará pendiente del partido.

¿A qué grupo iría Bolivia si va al Mundial 2026?

En caso de clasificar al Mundial 2026, a Bolivia le tocará un grupo muy complicado. El sorteo del pasado mes de diciembre determinó que el equipo ‘Verde’ jugará contra:

Francia

Senegal

Noruega

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En síntesis: