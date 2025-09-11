Es tendencia:
Carlo Ancelotti despuntó una denuncia contra Bolivia en la Conmebol

El entrenador italiano se refirió a las condiciones a las que se enfrentó Brasil al jugar en El Alto y enseguida la CBF decidió presentar una denuncia en la Conmebol.

Carlo Ancelotti se quejó por las condiciones en las que Brasil debió jugar contra Bolivia en El Alto, por lo que la CBF presentó una denuncia a la Conmebol.
Carlo Ancelotti sufrió su primera derrota como entrenador de la Selección de Brasil. El estratega italiano sintió el rigor que hace sentir las Eliminatorias Sudamericanas, con sus particularidades como jugar a los más de 4 mil metros de altura en los que se posa el Estadio de El Alto, el recinto en el que Bolivia hace de local.

Tanto fue así que después de caer 1 a 0 a causa del tanto de Miguel Terceros, el extécnico del Real Madrid reconoció cuánto le costó a sus dirigidos afrontar el encuentro correspondiente a la última jornada del torneo clasificatorio para la Copa Mundial 2026: “Aunque el equipo ha mejorado, el partido de hoy (martes) es el único que hemos intentado reconsiderar. Fue muy, muy complicado para nosotros”.

Asimismo, ya con un tono crítico, Carlo Ancelotti, en conferencia de prensa, dio a entender que no solo las cuestiones relacionadas a la altura fueron las que atentaron contra su planteo: “Fue muy, muy complicado para nosotros. Muy especial en todos los sentidos. Aunque el equipo ha mejorado, todavía hay aspectos que debemos corregir para tener un mejor desempeño en el campo. Es muy difícil jugar aquí, en la altura. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, pero todos sabemos lo que significa jugar en estas condiciones”.

Y como si fuera poco, Ancelotti también apuntó contra la labor del juez a cargo del partido Cristian Garay y de sus asistentes en el VAR: “Algunas fallas estuvieron relacionadas con el ambiente y con ciertas decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido. También, otra vez, el VAR decidió penal… Son cosas que obviamente se pueden mejorar”.

Las quejas de Ancelotti impulsaron a la CBF a presentar una denuncia formal a la Conmebol contra la Federación Boliviana de Fútbol

Estas quejas de Carlo Ancelotti no pasaron desapercibidas para la Confederación Brasileña de Fútbol, más allá de que para la Verdeamarela solo significó un partido más del calendario de las Eliminatorias, puesto que ya se había garantizado su pasaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en la fecha FIFA de junio.

Publicidad

“Lo que pasó aquí hoy es triste. Vinimos a jugar al fútbol ​​y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre“, apuntó Samuel Xaud, presidente de la CBF.

Al respecto, UOL Esporte reportó que la entidad ya tiene preparada la denuncia para presentar ante el organismo presidido por Alejandro Domínguez por: mal comportamiento de los alcanzapelotas, maltrato del árbitro y de sus colaboradores a los jugadores brasileños, amenazas de arresto por parte de la Policía de Bolivia contra el CT de Brasil, mal trabajo de la Policía que estaban ‘más preocupados por mirar el partido que por controlar el acceso al campo’ y la falta de seguridad en la llegada del plantel al estadio y la falta de infraestructura en los vestuarios.

Germán Carrara
Germán Carrara
