El nivel de Kendry Páez en la Selección de Ecuador ha sido objeto de críticas y debates en las últimas semanas. El joven jugador de Independiente del Valle ha venido de más a menos en ‘La Tri’ y ahora un histórico como Jaime Iván Kaviedes le mandó un consejo.

Kaviedes, también muy reconocido por sus indisciplinas, ahora le manda un mensaje a Kendry Páez al entender su difícil momento. “Consejo no podría dar, podría contarle una experiencia de vida, algo que me dijo mi abuelito. Cuando tenía 14 años y me botaron de una selección, porque me dijeron que no servía, él me dijo: ‘Lo que siembren van a cosechar‘”, comentó en un live de Tik Tok a Radio Termo.

Por otro lado, Kaviedes también reconoció que él ha cometido errores y que asimismo la virtud está en “volverlo a intentar” y es lo que le pidió también a Kendry Páez. El ‘nine’ fue uno de los talentos generacionales más importantes de la historia de Ecuador.

La actualidad de Kendry Páez pasa por un momento crítico en la Selección de Ecuador. El jugador del Chelsea es cuestionado por los aficionados, a raíz también de su enorme polémica previo a la Copa América. En la última doble fecha de Eliminatorias no completó los 90 minutos en ningún partido.

Kendry Páez fue titular en el último partido de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Son también los últimos meses de Kendry Páez en el fútbol ecuatoriano, debido a que, el volante tricolor se marchará a Inglaterra para jugar en Chelsea a mediados de 2025. El jugador tricolor ya fue fichado a inicios de 2023, pero hasta no tener 18 años no puede salir del país.

¿Jaime Iván Kaviedes ya se retiró del fútbol?

Aunque no lo hizo de manera oficial, Jaime Iván Kaviedes ya estaría retirado del fútbol ecuatoriano. El delantero pasó por varios equipos de primera división como Emelec, Liga de Quito, Barcelona SC, Aucas, El Nacional, entre otros. Es una de las leyendas de la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Kendry Páez en esta temporada

En esta temporada con Independiente del Valle, Kendry Páez ha jugado 28 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 7 goles y dado 5 asistencias. Sin embargo, desde su polémica en Estados Unidos su nivel ha venido a menos y ha sido muy criticado.