Emelec no recupera los 3 puntos por un motivo totalmente inesperado.

Se realizó la audiencia para determinar si Emelec debía recuperar los 3 puntos en el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, el ‘Bombillo’ aún no sabe si podrá sumar de nuevo estos puntos, puesto que, la resolución final fue aplazada por un insólito motivo.

Según revelaron en redes sociales María José Gavilanes y Andrés Caguana la resolución final para saber si Emelec recupera los puntos se aplazó porque uno de los cinco jueces del tribunal votó en contra y el resto a favor. Esto alargó la resolución final.

Desde Emelec expusieron todos los puntos necesarios para aclarar que el club no tenía responsabilidad por la sanción inicial e incluso desde el entorno del jugador se confirmó que el club no tenía la culpa, por lo cual, no debía ser castigado y fueron parte de esta apelación.

En Emelec existe un importante nerviosismo por esta situación, ya que esos tres puntos al final pueden marcar la diferencia para entrar en puestos de Copa Sudamericana o quedarse eliminado. Actualmente, en la segunda etapa, apenas han conseguido 2 victorias en seis partidos.

Emelec solo ha ganado 2 partidos en esta nueva etapa. (Foto: Imago)

Ahora se espera que la FEF nuevamente convoque a una fecha para conocer la resolución final y si el club recupera o no los tres puntos. Este también es un motivo de preocupación, debido a que, este tipo de respuestas se suelen conocer de inmediato.

¿En qué puesto está Emelec en la tabla de posiciones?

Actualmente Emelec se ubica en la posición número 13 de la segunda etapa de la LigaPro, producto también de que el club solo ha ganado 2 partidos, pero en la tabla asoma con 3 puntos, por la sanción. En su próximo encuentro, el ‘Bombillo’ se medirá a Técnico Universitario.

Los problemas económicos de Emelec en este 2024

En esta temporada, Emelec ha pasado por varios problemas económicos, incluso sus jugadores no han entrenado en los últimos días por falta de pago. El ‘Bombillo’ ha perdido varias demandas e incluso fue sancionado por la FIFA para no poder inscribir futbolistas.