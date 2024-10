La polémica de los jugadores nacionalizados en Ecuador ha estado latente en los últimos años y parece lejos de solucionarse. Ahora un histórico de la Selección de Ecuador, Cristhian Noboa, también se refirió a esta situación y dejó un picante comentario.

En una entrevista para el programa “Concentra’o”, Noboa volvió a encender la polémica de los nacionalizados: “S iempre hay algunos que no les gusta porque obvio ellos les quitan el puesto . Acabaron de sacar a uno. Un llorón que decía ‘a mí me encantan los ecuatorianos’ y ni siquiera es ecuatoriano” , comentó el jugador.

No obstante, la declaratoria de Cristhian Noboa no terminó ahí, el jugador dio más detalles: “Hasta llama y dice: ‘reclamen, reclamen, que no puede jugar un nacionalizado’ yo conozco“, afirmó muy seguro Noboa.

En los últimos meses se dio una gran polémica con históricos jugadores de la Selección de Ecuador como A ntonio Valencia y Édison Méndez, que cuestionaron que Hernán Galíndez sea capitán en un partido. Ecuador ha tenido a varios nacionalizados jugando en la posición de arquero.

Noboa no quiso aclarar a qué jugador se refiere y cuál es el que llamaba a los compañeros de la Selección de Ecuador para que se “quejen” por la inclusión de jugadores nacionalizados. Varios hinchas han dado sus teorías, pero no hay nada oficial.

¿Cuándo saldrá la nueva convocatoria de Beccacece con Ecuador?

La próxima lista de la Selección de Ecuador se conocería el próximo 8 de noviembre, como ya es habitual, el entrenador dará una rueda de prensa un día antes y luego se oficializaría la lista.

¿Contra qué equipos juega Ecuador en noviembre?

Así serán los próximos partidos de la Selección de Ecuador:

Ecuador vs Bolivia

Colombia vs Ecuador