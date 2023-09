El presidente de la LigaPro no ve a Emelec descendiendo

El 2023 ha sido muy complicado para Emelec, puesto que, se encuentra muy cerca del descenso y falta de 10 fechas para terminar el campeonato solo le saca 1 punto de ventaja a los dos últimos.

Un posible descenso de Emelec sería un hecho histórico para el fútbol ecuatoriano, puesto que, se estaría yendo a la segunda categoría el segundo equipo con más títulos locales.

El presidente de la LigaPro no lo ve descendiendo

En diálogo con Joaquín Saavedra, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, reconoció que no ve a Emelec perdiendo la categoría, sin embargo, no descarta que esto pase.

¿2024 con 18 equipos en la LigaPro?

Si Emelec descendiera y deportivamente no se alcanzaría a salvar de la B, hay una propuesta de aumentar los cupos del campeonato a 18, evitando los descensos de este año, no obstante, la propuesta está muy lejos de concretarse y no sería prioridad para la LigaPro.

¿Cuándo juega Emelec vs El Nacional?

El siguiente partido de Emelec es el día 16 de septiembre contra El Nacional por la segunda etapa de la LigaPro. A los azules solo les sirve ganar para salir de los últimos lugares y escapar del descenso.

Así marcha Emelec en la tabla de posiciones de la LigaPro

Emelec ha disputado 5 partidos, y se ubica en las posiciones del fondo de la tabla con cuatro empates y una derrota. Los azules tienen 18 puntos en la tabla acumulada y solo no son últimos por su gol diferencia.