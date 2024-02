Mientras trasciende que hay nombres que pueden salir de Emelec, el club azul también pensó en la continuidad de otros elementos. Este fin de semana el equipo guayaquileño anunció la renovación de uno de los jugadores más querido por los hinchas.

Mediante sus redes sociales dieron a conocer que Jaime Ayoví extendió su contrato con Emelec hasta diciembre del 2024, es decir una temporada más con Emelec. La ‘Yoya’ seguirá siendo el delantero suplente para este año tras la llegada de Facundo Castelli.

La noticia tuvo respuestas positivas por los aficionados en redes sociales. Jaime Ayoví expresó su deseo de volver en una entrevista y rapidamente las negociaciones se encaminaron para su vuelta.

Ante la salida de Alejandro Cabeza y la poca efectividad de Bryan Angulo, Jaime Ayoví en varios partidos se puso el equipo al hombro y marcó goles importantes en LigaPro.

Las estadísticas de Jaime Ayoví en el 2023

El delantero ecuatoriano de 35 años de edad marcó 5 goles en 14 partidos jugados. En Turquía jugó 12 partidos y anotó un tanto jugando para el Genclerbirligi de la segunda división.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.

Los refuerzos de Emelec para el 2024

Emelec tiene hasta ahora ocho refuerzos confirmados para este 2024 tras Maicon Solis, Marcelo Meli, Bryan Rivero, Facundo Castelli, Christian Erbes, Joao Quiñónez, Washington Corozo, Christian Noboa y Andrés Ricaurte.